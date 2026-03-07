消えたK-POPスターNewJeans　一部ファンが切望する「完全体活動」と冷酷な現実

“活動ゼロ状態”が長引くK-POPガールズグループNewJeansの先行きを巡って、ファンの願いと厳しい現実が複雑に交錯している。

【写真】堂々と“パンツ見せ”…過激さ増すK-POP女性アイドル衣装

3月3日、NewJeansの一部ファンはHYBE本社前でトラックデモを敢行し、グループ活動への支持と泥沼化する紛争の中断を訴えた。

本社前に停まったトラックの電光掲示板には、「ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘインへ。これからも困難はあるだろうが、私たちは互いを守りながら前に進んでいく。それがNewJeansとBunniesにとって一番大事なことだから」と書かれていた。

NewJeans（写真提供＝OSEN）

“メンバー5人全員”で活動できる環境を求めたファンの切実な願いと言えるが、現実はすでにその理想から乖離し始めている。

長らくNewJeansとの対立を続けてきた所属事務所ADORは、昨年12月29日にダニエルの専属契約解除を発表した。声明では「ともに活動することは難しい」と断じ、当日付での解除を通告。さらには約431億ウォン（約46億円）という巨額の損害賠償を求める訴訟を提起し、世間に衝撃を与えた。

これに対し、ダニエルは法律代理人を立てて真正面から反抗している。今年1月には「ミンジ、ハニ、ヘリン、ヘインは私の第二の家族。私たちを引き離せるものは何もない」と心境を伝えた。

もっとも、グループの現状を見ると、ヘリン、ヘイン、ハニの3人がADORに復帰。残るミンジは今後の対応を協議中とされ、活動の枠組みは「3人」か「4人」かという極めて現実的な局面に立たされている。ファンが掲げる「5人の完全体」という理想には、制度や契約が追いつかないのが実情だ。

一方で、膠着状態を打破する可能性も浮上している。ソウル中央地裁は2月12日、ADOR前代表ミン・ヒジンがHYBEを相手取った訴訟において、彼女のプットオプション行使を適法と認め、HYBEに約256億ウォン（約28億円）の支払いを命じた。裁判部は、HYBEが主張した契約解除理由を「重大な義務違反とは言い難い」と判断した。

この勝訴を受け、ミン・ヒジンは2月25日に記者会見を行い、256億ウォンを放棄する代わりに、すべての法的紛争を終結させるようHYBEに提案した。この和解案が実現するかは不透明だが、「紛争の終結」という選択肢が具体的に示された意味は大きい。

消耗戦が止まれば、閉ざされかけた選択肢が再び広がる余地も生まれるだろう。

完全体を願う声は今なお強いが、足元の状況は依然として険しい。裁判の結果と和解提案が、この長い対立の「落としどころ」を導き出す呼び水となるのか、その行方に注目が集まっている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）