佐久間大介（Snow Man）が、映画『スペシャルズ』で共演した中本悠太（YUTA/NCT）との2ショット写真を公開した。

■“キャラメルポップコーン”がにわかにバズな状況に!?

公開されたのは、佐久間＝黄色、中本＝紫という映画『スペシャルズ』内でのメンカラスーツに身を包んだ、ふたりの姿。「大介くんも悠太くんもビジュが良すぎる」「髪型が一緒で兄弟みたい」「悠太くんと楽しそうでメロ」「このかわいい感じが和みます」など、両者のファンが盛り上がっている。

1枚目の人さし指同士をくっつける、映画『E.T.』（1982年公開）の名場面をオマージュしたポーズは、佐久間演じるダイヤと中本演じる桐生が映画『スペシャルズ』の劇中で披露していたポーズ。ふたりは2025年に行われた映画の試写会でも同じポーズでカメラに収まっていた。

コメント欄では「映画でやってたポーズ!!」「このシーン、笑ったわ」「あれ見たとき、激メロすぎて友達と絶対やるって決めた」など、多くのファンがE.T.ポーズに反応している。

投稿には、さらにふたりがポップなサングラスをかけた2ショット、佐久間の全身ショット、そして「昨日久々にキャラメルポップコーン食べた (^^)」とのことで、おいしそうなキャラメルポップコーンの写真が掲載。

「私もポップコーンキャラメル派！」「私もキャラメルポップコーンも食べた！一緒のもの食べててめっちゃうれしい」「私もスペシャルズ観るとき、キャラメルポップコーン絶対食べよ」と、キャラメルポップコーンがにわかにバズな状況となっている。

なお、中本悠太も自身のInstagramにて佐久間大介との2ショット写真を投稿。こちらでは、わちゃわちゃぶりが楽しい、映画『スペシャルズ』初日舞台挨拶でのキャスト集合ショットも楽しめる。

