あす8日は「国際女性デー」です。働き盛りの30代から罹患率が急増する「乳がん」患者に寄り添う新しい下着が開発されました。

【映像】「片胸用ブラ」を共同開発した梅宮アンナさん

横山純子リポ「こちらのブラは、摘出後の傷口を圧迫しないよう片胸専用のつくりとなっています」

ウィッグの大手メーカーは、がん患者向けウィッグを手がける医療事業から新しく下着のブランドを立ち上げました。

「片胸用ブラ」は、2024年に乳がんで右胸を全摘出したタレントの梅宮アンナさんと共同開発しました。

梅宮アンナさん「傷口のところに当たらないような下着がないのかなというところで、現状やはり、日本にはなかったんですね。これはぜひ作らなければいけないなと」

傷口を圧迫しないデザインにし、着脱のしやすさなどを考え全方向に伸びる素材を使用したりホックを体の前側につけたりするなど、細部にこだわりました。

アデランス事業統括部・伊藤あおい次長「（手術後は）むくみが出たり、傷がありますので後ろに手を回せないという患者が意外と多い。治療中でも社会で仕事をしたりとか、そういったときも苦痛を伴わないというのがすごく大事」

日本では年間およそ10万人の女性が乳がんに罹患していますが、早期に発見すれば治りやすく、5年後の生存率は9割近くにのぼります。

このメーカーは手術後の社会復帰には体や心のケアが重要として、患者が少しでも安心して過ごせる選択肢を提供したいとしています。（ANNニュース）