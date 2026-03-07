◇ボクシングWBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 ノニト・ドネア（フィリピン）＜10回戦＞同級4位・増田陸（帝拳）（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）が7日、成田空港着便で来日した。マネジャーのレイチェル夫人らとともに到着ロビーに姿を見せ「ワクワクしている。もちろん（WBA王者への）指名権を獲ることが目的だ」と鼻息を荒くした。

昨年12月17日にWBA同級暫定王者として正規王者の堤聖也（角海老宝石）と対戦。1―2で判定負けも堤を追い詰め、健在ぶりを印象づけた。試合中は右目上をカットしたが「縫合も必要ない傷たった。ダメージもない」と試合後は京都を観光するなど日本でクリスマス休暇を過ごし、今年1月からセブ島での練習を開始した。

今回の試合に向けては新トレーナーとしてガブリエル・フローレス氏を招へい。プロとアマチュアでの経験もあり「ボクシングIQが高く、知識の素晴らしい人物」とドネア。スパーリングでは「自信があってたくさんこなした」と充実感をにじませ「今回は基礎から新しいことをやってきた。今はボクシングが楽しい。ゲイブ（ガブリエル）がかつての自分を取り戻してくれた。新しい自分を見せられる」と自信満々。同トレーナーも「スピードがあり常に冷静沈着だった、かつてのドネアを戻す作業をした。パンチ力がある時の彼を取り戻した」と左フックを武器にフィリピンの閃光（せんこう）と呼ばれたレジェンドの復活を示唆した。

世界挑戦権を懸けて戦うのは同級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）。かつて同じ帝拳ジムに所属していた西岡利晃とのスーパーバンタム級王座統一戦を“巌流島の決闘”と位置づけたドネアは「（西岡戦と）同じ感情だ。彼は西岡同様サウスポーで危険なビッグパンチもっている。いい試合になるだろう」と決戦を待ち望んだ。

対戦相手の増田は室町時代に作製されたという日本刀を登録証付きで所持するなど、ドネアとは「真剣の斬り合いみたいな試合になると思う」と表現する。増田が刀を所持していることを聞いた、親日家で知られるドネアは「ワーオ。仲良くなれるかも」と笑顔。ただ「今回は戦士。戦ってそして倒さなきゃいけない」とKOを宣言。

全ては昨年12月に競り負けた堤へのリベンジを果たすため。「堤がかつての自分を見せてくれた。また堤と戦うことが道筋」。健在を証明し、世界戦線で生き残ってみせる。