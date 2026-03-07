埼玉アザレアが3/8の試合終了後に選手引退セレモニーを実施

4日（水）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の埼玉アザレアは、8日（日）に川越運動公園総合体育館で開催される富士通カワサキレッドスピリッツ戦にて、選手引退セレモニーを行うと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

選手引退セレモニーは本試合終了後に行われる。引退選手はリベロの川崎翔太（33）、ミドルブロッカーの佐藤匠（29）と筒井匠（29）、山下優希（24）、佐藤龍世（24）、林茉弥（24）ら6選手だ。

チーム最年長の川崎は2015年に埼玉へ入団。在籍11年目となる今シーズンはここまで、レギュラーシーズン24試合でベンチ入りし、サーブレシーブ成功率で66.1%（受数239本）という数字を残している。

佐藤と筒井は2019年に埼玉へ入団。在籍7年目となる今シーズンはここまで、佐藤がレギュラーシーズン10試合でベンチ入りし、16得点。筒井は同22試合でベンチ入りし、37得点を挙げている。

山下と佐藤、林は2024年に埼玉へ入団。在籍2年目となる今シーズンはここまで、山下がレギュラーシーズン23試合でベンチ入りし、100得点。佐藤が同3試合でベンチ入りし、3得点を挙げている。なお、林は出場機会を得られていない。

現在、16勝8敗で東地区4位につけている埼玉。プレーオフ進出圏内の2位以上に向けて、引退選手と共に残り4試合を戦っていく。