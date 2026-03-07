■ダイキンオーキッドレディス3日目（7日、沖縄・琉球ゴルフ倶楽部、6610ヤード、パー72）

国内女子ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディスの3日目が行われ、首位の佐久間朱莉（23、大東建託）が強風の中、スコアを3つ伸ばし、トータル14アンダーで単独首位をキープした。

上位陣も強い風に苦しむ中、佐久間は9番のパーパットを外し、今大会初めてのボギーとなり、前半はイーブンで回った。後半は11番、13番でバーディを奪い、勢いに乗ると17番では難しいバーディパットを決め、この日は4バーディ1ボギーでフィニッシュ。

佐久間と2打差でスタートした2位の永井花奈（28、ServiceNow）は、終盤までスコアを伸ばせなかったが、最終18番で意地のバーディ。1つスコアを伸ばし、佐久間と4打差の10アンダーで、逆転の可能性を残して最終日へ。

前日ホールインワンを決めた小祝さくら（27、ニトリ）は、スコアを3つ伸ばし、トータル6アンダーの5位タイ。復帰戦で上位争いに食い込んだ。

3連覇を狙う岩井千怜（23、Honda）はスコアを3つ伸ばして、トータル4アンダーで最終日に臨む。

※写真：佐久間朱莉



【ダイキンオーキッドレディス3日目 結果】

1位）佐久間朱莉 −14

2位）永井花奈 −10

3位）川粼春花 −8

4位）小林光希 −7

5位）菅楓華 −6

小祝さくら

岩井明愛

皆吉愛寿香

・・・・・・・・・・・・・・

11位タイ）岩井千怜ら −4

