Photo: SOW

昼夜の寒暖差が10度くらいある今の時期って、服装選びが地味に難しいですよね。そんな人に知ってほしい、ちょっと意外な選択肢があります。それが、mont-bell（モンベル）の「スペリオダウン T」（1万7700円）。なんとこれ、半袖のダウンジャケットなんです。

軽くて暖かい高品質ダウンを封入

Photo: SOW

このモデルに使われているのは、800フィルパワーのEXダウン。軽量で保温性に優れた高品質ダウンを、超軽量シェル素材と組み合わせることで、暖かさと軽さを高いレベルで両立しています。

Photo: SOW

独自のキルティングパターンや帯電防止加工も施されていて、着心地はかなり快適。重さは約158gと非常に軽く、付属のスタッフバッグに入れれば持ち運びも楽ちんです。

実は理にかなっている“半袖ダウン”という選択

Photo: SOW 身長175cm、Lサイズを着用

袖がない分、正直そこまで暖かくないのでは？ と思っていましたが、その心配は杞憂でした。800フィルパワーのダウンは、半袖でも十分に暖かく、むしろ、ベストだと物足りない肩や脇をきちんとカバーしてくれます。

Photo: SOW

着こなしとしては、シャツやロンTの上に羽織るのもアリですが、個人的にはスウェットやニットなど、少しボリュームのあるトップスの上から合わせたほうが、バランスが取りやすいと感じました。

重ね着しても動きやすい

半袖ダウンだけで過ごすには厳しい気温なら、この上からアウターを羽織ればOK。袖がない分、重ね着しても腕が動かしやすく、レイヤード時のストレスが少ないのは大きなメリットです。

街使いがメインの筆者ですが、登山やゴルフなど、腕の可動域を確保したいアウトドアシーンでも活躍してくれそうだと感じました。

半袖ダウンと聞くと少し変わり種に感じるかもしれませんが、使ってみると「なるほど、これは便利」と納得できるはず。防寒対策としてはもちろん、春先の肌寒い時期まで活躍してくれる懐の深い一着です。