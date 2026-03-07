【ワークマンのメンズ服】が大人女性にいいかも！ 1,900円以下で買える♡「コスパ最強トップス」

手に取りやすい価格帯ながらも、クオリティも備えた【ワークマン】のメンズトップスが大人女性にフィットしそう。ハーフジッププルオーバーやストライプシャツなど、デイリーに使えそうなアイテムが豊富に揃っています。しかも税込1,900円以下とは思えないほどの端正なデザインと実用性も魅力。毎日の装いをさりげなく格上げしてくれそうな「コスパ最強トップス」、ぜひチェックして。

機能性もデザイン性も充実した、こなれプルオーバー

【ワークマン】「FOハーフジップニットプルオーバー」\1,900（税込）

シンプルなのに、どこか今っぽいプルオーバー。ゆとりのあるシルエットと、ハーフジップの抜け感が、大人カジュアルを格上げしてくれそう。ハーフジップの開け具合で印象を変えられるから、きれいにもラフにも振れそうなのが魅力。しかも吸汗速乾や保温、ストレッチと嬉しい機能も付いています。税込1,900円とは思えないほどの充実度で、ワードローブにさりげなく効いてきそうな存在です。

オンオフ着回せる上品シャツ

【ワークマン】「ウォッシュブロードシャツ」\1,900（税込）

コットン100%素材で作られた、ほどよい光沢が魅力のシャツ。きちんと感と抜け感をあわせ持つデザインで、大人のカジュアルスタイルからきれいめにも対応。「ほどよく薄手で軽い着心地」（公式オンラインストアより）で季節の変わり目にも活躍し、パンツにもスカートにも合わせやすそうな1枚。お値段以上に見えそうな上品な佇まいで、普段の装いにさりげない品格をプラスしてくれるかも。

素材感で差がつくスウェードタッチ

【ワークマン】「スウェードタッチプルフーディ」\1,900（税込）

スウェードタッチの素材感が、カジュアルなのにどこか上品な印象を与えそうなフーディ。裏起毛でぬくもりがありつつラフ見えしにくい素材だから、大人の普段着にぴったり。主張しすぎないコンシールポケットもクリーンなムードを演出。1枚で着るのはもちろん、中にシャツを仕込んで品良く格上げするのもおすすめ。春先まで活躍し、デイリーコーデの主役になりそうな1枚です。税込1,900円という価格なのに高見えが狙える、コスパの良さも魅力。

1枚でサマになる、大人にちょうどいいワッフルT

【ワークマン】「ふんわりワッフルサーマル長袖クルーネック」\980（税込）

ワッフル生地ならではの立体感が、シンプルなデザインでもおしゃれ見えを叶えてくれそうな長袖Tシャツ。ほどよくゆとりのあるシルエットで、1枚でサマになりそうなのに重く見えない軽やかさが魅力。汗をかいても乾きやすい吸汗速乾や、UVカット機能付きで、日常の着回し力も高め。型崩れにしくい形態安定機能も付いているので、デイリーのお洗濯も安心できそう。これからの時期の1軍として活躍が期待できる、万能トップスです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子