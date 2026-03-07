◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝とＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦で対戦する元世界５階級制覇王者で同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が７日、成田空港着のフィリピン航空機で来日した。

勝てば、ＷＢＡ正規王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝への挑戦権を手にする大一番。トレーナーも務めるレイチェル夫人や息子らとともに姿を見せたドネアは「たいへん良いフライトだった。ワクワクしている」と声を弾ませた。

１２月の堤戦後に住まいのある米国ラスベガスに戻った後、フィリピンのセブ島で強化キャンプを開始。今回から、ガブリエル・フローレス・トレーナーを招請し、基礎トレーニングから見つめ直してきたという。「新しいことをやってきたよ。ゲイブ（トレーナーの愛称）はアマ、プロのキャリアがあって、知識もある。ボクシングＩＱが高く、今回から練習についてくれているので、また新しい自分になっているよ」とドネア。フローレス氏は「スピードがあって、冷静沈着だった、かつてのドネアを取り戻すのを目的にした。新生ドネアになっている」と調整具合に太鼓判を押した。

胸に「武士道」と書かれたウェアに身を包んで登場した。増田が日本刀が好きで、７００年前の刀を持っていることを報道陣に知らされると「仲良くなれるかも」とニヤリ。「常に武士道の教え、…忠誠心とか、尊敬の言葉とか、そういうことを大事にしているので、（増田とは）共通しているところはありますね。でも、今回は選手として来ているので、戦って倒さなきゃいけない相手だと思っている」と静かに闘志を燃やしてみせた。

かつて西岡利晃と対戦した際に、宮本武蔵と佐々木小次郎が対決した巌流島決戦にたとえられたが、公開練習の際に増田がその話を振られて、「勝って武蔵になります」と話したという。ドネアは「武蔵になりたいなら、どうぞ。でも、そういうフェアリーテイルは、書き換えて、どんどん新しいものにしていけると信じているので」と“令和の巌流島決戦”は小次郎＝ドネアが勝つと自信を見せた。

セブ島では左構えの強打者・増田に対抗して、「サウスポーや同じような体形の選手を集めてスパーリングをたくさんした。自信を持って試合に臨める」とドネア。増田戦の先には、王者・堤へのリベンジマッチが念頭にある。「もちろん、ナンバーワンになって指名を取るというところが今回の目的。（１２月の）堤戦（１―２判定負け）が、自分自身にかつての自分を見せてくれた。なので、私がまた、堤選手と戦うということは、自分自身の道筋の途中にあるものだと思う」。いまだ衰えをしらない４３歳は言葉に力を込めていた。

戦績はドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗、増田が９勝（８ＫＯ）１敗、堤が１３勝（８ＫＯ）３分け。

試合はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。