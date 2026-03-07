◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節 千葉２―１柏（７日・フクアリ）

Ｊ１柏は千葉とＪ１の舞台で１７年ぶりの「千葉ダービー」を戦い、１―２で敗戦しＪ１東地区の最下位に転落した。

柏のロドリゲス監督は「スタートからボールを支配できて、目指すサッカーを表現できていた。前半３分から決定的なチャンスを作っていたが、決めきれなかったのが負けた１つの要因。後半最初に千葉さんに決められたことで試合が難しくなったが、チームは諦めずに戦ったくれた。数字から見れば勝つにふさわしいチャンスを作っていたが仕留めきれず、今日は千葉さんに勝ちを譲ることになった」と悔やんだ。

５試合戦ってこれで４敗目。２年目の難しさには「全く感じていない」と一蹴（いっしゅう）し、「気が緩んでいる選手はシーズンが始まってから１人も存在しない。相手が深く分析しているのもあるが、我々はしっかりとチャンスを作っている。今日も試合のスタートから試合を支配して明確にチャンスを作っている」と説明した。

後半途中には小西が負傷交代。監督は「（試合が終わったばかりなので）今の時点では何も把握できていないので答えることはできない」と語った。