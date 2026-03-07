お笑いタレントの松嶋尚美（54）が7日までに自身のインスタグラムを更新。交流会でサッカー日本代表の森保一監督（57）に遭遇したことを明かし、ツーショットとともに“神エピソード”を披露した。

「ナックルボールを見に行ってきました。これから起業する人達の交流会みたいで、参加者300人以上！私は起業しないけど、、、笑」と書き始めた松嶋。「300人に混じって開会式を見ていたら、、、『（見えにくいから）前にどうぞ！』って隣の男性が言ってくれました」と回想。「言ってくれた男性をみたら、、、、森保監督!!!!!!おーーー！ジュマより先に森保監督に出会ったーー！テンション上がる」と森保監督から場所を譲ってもらったことを明かした。

「何百人の親から『子供はサッカーしてるんです！』って言われてるんだろうな〜何て話しかけようかなーーって散々悩んだ結果、『息子がサッカーしてるんです!!』って言ってしまった、、、、うざがられるわ、、、」と自虐。

「しかーし！森保監督は優しかった！『息子くんの名前は？』『ジュマルです』『ジュマルくんにメッセージを言います』ってビデオメッセージを撮ってくださいました！しかもセルフです！！」と森保監督とのやりとりを明かし、14歳の長男にメッセージを撮るほどの“神対応”だったことを報告した。

森保監督とのツーショットも公開し、「大好きになりました。ありがとうございました！日本代表の試合、今まで以上に応援します！！」とつづった。