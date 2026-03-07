▽練習試合 北照３―１東海大静岡翔洋（７日・東海大静岡翔洋高校野球場）

高校野球の対外試合解禁日となった７日、東海大静岡翔洋がセンバツに出場する北照（北海道）と静岡市内で練習試合を行った。１―３で敗れたものの「いい勉強をさせてもらった」と、森下倫明監督（６１）は収穫を口にした。

強豪と互角に戦った。先発の水町蒼河（３年）は３回に先頭の四球から先制されたが、３回を２安打１失点とまずまずの投球。「あいさつの声や、道具を大切に扱う様子は見習いたい」と、北照の野球に対する姿勢に感銘を受けた。

今春から指名打者制が採用され、翔洋は５番に置いた。森下監督は「うちの投手陣は打撃がないから基本的にＤＨを採用していく」と明言した。チーム編成にも触れ「投手の打順で代打を出さなくてすむからベンチ入り２０人枠の比重が変わる。投手を減らして、守れないけど打てる選手、足が速い選手を入れることも考えないといけない」と、これまでとは違うメンバー構成や采配になる可能性を示唆した。

夏のシード取りに関わる春季県予選が２０日に開幕する。翔洋は初戦で藤枝西（２１日・庵原）と対戦。水町は「春は通過点だけど、チーム力で勝っていきたい」と、キッパリ。指名打者制で変革が求められる中、２００４年以来２２年ぶりの夏制覇へ実戦でチーム作りに取りかかる。（塩沢 武士）