Department of Defense

（CNN）スリランカ沖で今週発生したイラン軍艦の撃沈。これは米海軍の潜水艦がもう80年以上行っていなかったことであり、イランとの戦争がここ数十年で類を見ない規模と広がりを持ちつつあることを示す新たな兆候となった。

また、拡大するイランとの戦争の範囲に疑問を生じさせる出来事でもある。

米国防総省は、攻撃で艦尾に大規模爆発が起きる様子を捉えた潜望鏡の映像を公開。これ以外にも、艦体が波の下に沈んでいく場面を捉えた静止画とみられる画像を公開した。

イランのアラグチ外相は撃沈された艦をフリゲートの「IRISデナ」と公表し、イランの沿岸から約3200キロ離れた海域で失われたとしている。

スリランカは1500トン級のフリゲートから救難信号を受け取り、救助のために艦船や航空機を派遣したと報告した。32人を救出、87人の遺体を収容したが、残りの乗組員については消息不明だという。アラグチ氏によれば、海軍の要員130人が乗艦していた。

ヘグセス米国防長官は今回の撃沈を「静かな死」と表現した。

アラグチ氏は「残虐行為」と形容している。

どれほどの脅威だったのか？

イランのフリゲートはインド主催の多国間海軍演習「MILAN2026」に参加した後、帰国の途に就いていたと報じられている。インド政府のウェブサイトによると、この演習には18の「友好国」の艦艇や、米国を含む他の3カ国の航空機が参加していた。

米海軍の発表では、海上哨戒機P8A「ポセイドン」が参加し、他の参加部隊と共に対潜戦の訓練を行ったという。

ただ、MILAN2026は主として儀礼的な性格のイベントで、SNSに投稿された動画には、2週間前にビシャカパトナム港で行われたパレードで行進する「デナ」の乗組員の姿が映っている。

演習への「デナ」の参加自体は無害だった可能性があるが、ウェブサイト「シップスハブ・コム」によると、デナはイラン海軍の艦隊屈指の強力な新鋭艦で、地対空ミサイルや対艦ミサイル、魚雷を搭載可能だった。

米太平洋軍統合情報センターの責任者を務めた経験を持つアナリストで、米海軍退役大佐のカール・シュスター氏は、米国とイランの紛争の現状を踏まえると、デナは脅威だったとの見方を示す。

シュスター氏はCNNの取材に、「イランが手の届くあらゆる米国の友好国へ攻撃を続けている状況を考えれば、このフリゲート艦が米国の友好国の船籍を持つ商船や、友好国向けの貨物を運ぶ船舶を攻撃する目的で配置されていた可能性はありうる。実際、その可能は高い」と指摘した。

そのうえで、「今回の撃沈はそうした懸念を踏まえた予防措置として正当化できる」との認識を示した。

英ロンドン大学キングスカレッジのアレッシオ・パタラーノ教授（戦争・戦略学）によると、デナの撃沈を正当化する米国の法的根拠は、トランプ大統領が今月2日に署名した文書に見いだせる。文書の一部には、米国はホルムズ海峡を通過する物資と船舶の自由な流れを確保するため、イランに対する行動を取るとの記述がある。

パタラーノ氏はXへの投稿で、撃沈されたイランのフリゲートはそうした流れに対する脅威と見なされうると説明した。

ただ、パタラーノ氏はデナが戦闘に備え即応状態にあったのかや、米国の潜水艦が攻撃計画に関して何らかの警告を発したかは不明だと指摘した。

いずれにしても武装した敵戦闘艦への攻撃を妨げるものではないが、専門家からはデナについて、米国の攻撃型潜水艦と対等に戦える状況には到底なかったと指摘する声が出ている。

「潜水艦の殺傷力の高さは折り紙付きだ」とパタラーノ氏は述べ、イランの指揮官は自国が交戦状態にあることを認識しておくべきだったと付け加えた。

「ASW（対潜戦）は絶対に真剣に受け止めるべきだ。自らに危険が及ぶ」（パタラーノ氏）

「ベルグラノ」撃沈と類似？

一部のウォッチャーは6日、1982年のフォークランド紛争中に発生した英国によるアルゼンチン巡洋艦「ARAヘネラル・ベルグラノ」の撃沈との類似点を指摘した。

潜水艦が水上艦を撃沈した最後の例はこれだった。英海軍の攻撃型潜水艦「HMSコンカラー」が魚雷2発でベルグラノを沈め、アルゼンチン海軍の要員323人が命を落とした。

この攻撃はフォークランド諸島周辺に英国が設定した200カイリの「排除水域」の外で行われたこと、撃沈時のベルグラノは島から遠ざかりつつあったと報じられたことから論争を呼んだ。

英王立海軍はベルグラノについて、南大西洋に展開する英国の任務部隊に脅威を突きつけていたと主張。ベルグラノが遠ざかりつつあったという点も争われている。

英国が1982年にフォークランド諸島周辺に設定した排除水域からうかがえるのは、この紛争が現在の中東で繰り広げられている戦闘に比べ、範囲においてはるかに限定的だったということだ。現在の戦闘の範囲は、デナが撃沈される前から数千キロに広がっており、巻き込まれている国も十数カ国に上る。

米国とイスラエルが2月28日にイランを攻撃して以降、イランとその代理勢力による報復は地中海の島国キプロスにまで及び、ペルシャ湾周辺の友好国にある米軍基地や外交施設、民間インフラも攻撃対象となった。

デナの撃沈により、戦域はいまやインド洋の東端にまで広がった形だ。

イランのアラグチ外相は国が誇る海軍戦闘艦を失ったことへの報復を警告し、紛争の地理的範囲がさらに広がる可能性をほのめかした。

アラグチ氏はXで「私の言葉を覚えておけ。米国は自らが作った前例を痛切に後悔することになる」と述べている。

第2次世界大戦後の米国で初

米国の当局者は、53隻を数える米海軍の攻撃型原潜のうち、どの艦が撃沈に関与したのか明らかにしていない。艦艇の動きは国防総省内で厳重に秘匿されるのが通常だからだ。

ただ、どの潜水艦が魚雷を発射したにせよ、その歴史的意義は明白だ。

海軍歴史遺産司令部によると、米海軍の潜水艦が最後に敵戦闘艦を撃沈したのは1945年8月14日、日本時間正午過ぎのことだ。「USSトースク」が日本のフリゲートを魚雷で撃沈し、この日沈めた2隻目の旧日本軍の海軍艦艇となった。

第2次世界大戦の終戦前日に当たるこの日以降、潜水艦が戦闘で敵艦を撃沈した例は少ない。

ベルグラノ以前には、パキスタンの潜水艦が1971年、南アジアの隣国同士の紛争でインドのフリゲートを撃沈した。

今回のイランフリゲート撃沈は、1988年の「プレイング・マンティス作戦」における米国とイランの戦闘も想起させる。

この衝突はイラン・イラク戦争中にペルシャ湾で展開されたもので、クウェートの石油タンカーをイランの攻撃から保護する任務に当たっていた米国のフリゲートがイランの機雷に接触したことを受けて発生した。

フリゲート「USSシンプソン」はイラン海軍との戦闘中、イランの艦艇がシンプソンや他の2隻の艦船に向けてミサイルを発射したのを受け、対艦ミサイルでこのイラン艦を撃沈した。

米国が水上艦戦闘を経験したのは第2次大戦後初めてで、艦対艦のミサイル戦は米海軍史上初だった。

しかし、米国とイランのこの衝突は1日で終わった。現在の戦闘は開始からもう1週間近い。

米国の当局者ははっきりした終結の時期を示すことができず、イランは戦闘を続けると誓っている。

その間にも、ミサイルやドローン（無人機）、そして今や魚雷が新たな攻撃目標を見つけている状況だ。

◇

本稿はCNNのブラッド・レンドン記者による分析記事です。