3月7日、中山競馬場で行われた11R・中山牝馬ステークス（G3・4歳上オープン・牝・ハンデ・芝1800m）は、武藤雅騎乗の6番人気、エセルフリーダ（牝5・美浦・武藤善則）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に11番人気のビヨンドザヴァレー（牝6・栗東・橋口慎介）、3着に3番人気のパラディレーヌ（牝4・栗東・千田輝彦）が入った。勝ちタイムは1:47.1（稍重）。

1番人気で戸崎圭太騎乗、アンゴラブラック（牝5・美浦・尾関知人）は13着、2番人気で津村明秀騎乗、ニシノティアモ（牝5・美浦・上原佑紀）は5着敗退。

【ミモザ賞】キタサンブラック産駒 エセルフリーダが鮮やかな差し切り

波乱含みのハンデ戦

武藤雅騎乗の6番人気エセルフリーダが、混戦のハンデ戦を制して重賞初制覇を飾った。レースでは離れた2番手からスムーズに流れに乗り、直線では早めに先頭へ。最後まで脚色は衰えず、後続の追い上げを危なげなく退けて押し切った。

エセルフリーダ 14戦5勝

（牝5・美浦・武藤善則）

父：キタサンブラック

母：デルマオギン

母父：ハービンジャー

馬主：高橋文男

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 エセルフリーダ 武藤雅

2着 ビヨンドザヴァレー 菱田裕二

3着 パラディレーヌ 岩田望来

4着 エリカエクスプレス 武豊

5着 ニシノティアモ 津村明秀

6着 レーゼドラマ 丹内祐次

7着 ステレンボッシュ C.ルメール

8着 ケリフレッドアスク 佐々木大輔

9着 ポルカリズム 三浦皇成

10着 ボンドガール 岩田康誠

11着 アンリーロード 石川裕紀人

12着 フレミングフープ 杉原誠人

13着 アンゴラブラック 戸崎圭太

14着 フィールシンパシー 横山琉人

15着 クリノメイ 横山典弘

16着 レディーヴァリュー 団野大成