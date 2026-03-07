春限定さくらが彩るちいかわベーカリー♡可愛いパンとドリンクが登場

春の訪れを感じさせる“さくら”をテーマにした限定メニューが、ちいかわベーカリーに登場します。やさしい香りと可愛らしい見た目のパンやドリンク、春らしい紅茶やシロップなど、心ときめくアイテムが勢ぞろい。2026年3月6日（金）からの期間限定販売で、お花見の差し入れにもぴったりなラインナップです。春気分を楽しめる特別な味わいをぜひチェックしてみてください♡

春を感じるさくらパン

春らしいさくら色のパンが、ちいかわデザインで登場します。見た目の可愛さだけでなく、やさしい香りと味わいが楽しめる特別仕様です。

ちいかわさくら食パン



価格：税込980円

さくらの香りと風味が練りこまれた、さくら色のちいかわ食パン。ほんのり甘くやさしい味わいで、春気分を楽しめる一品です。

ちいかわさくら餅ミニ食パン



価格：税込620円

さくら餡と白玉が入った、さくら色のちいかわミニ食パン。さくら餅のような風味が楽しめる可愛らしい仕上がりです。

※さくら餅をイメージして作り上げました。

（さくら餡と白玉入り、さくら餅不使用）

スターバックス新作♡シュークリーム気分のフラペチーノ＆ラテが登場

ドリンク＆春限定アイテム

さくらソーダ



価格：税込690円

ほんのり甘いさくらの風味が楽しめる、爽やかな春色ドリンク。

いちごみるく



価格：税込790円

いちごの甘酸っぱさとミルクのまろやかさが楽しめる人気ドリンクです。

紅茶缶（さくらティー）



価格：税込1,800円

さくらのやさしい香りが広がる紅茶を、おしゃれな缶に詰めた春限定アイテム。ギフトにもおすすめです。

はちみつ入りさくらシロップ



価格：税込1,100円

上品なさくらの香りとはちみつの甘さが楽しめるシロップ。ドリンクやデザートのアレンジにもぴったりです。

はちみつ



価格：税込700円

やさしい甘さが楽しめる定番アイテム。日常使いにもおすすめです。紅茶缶（さくらティー）とはちみつ入りさくらシロップは期間限定販売となります。

ドリンク注文特典



「オリジナルさくら型コースター（全3種）」をドリンク1品ご注文につき1枚ランダムでプレゼント。

※通常のドリンク注文特典の「オリジナルPPコースター（全12種）」もお渡しいたします。

※物販の瓶ドリンクは対象外です。

※お会計時にお渡しいたします。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

©nagano

オンラインでも購入可能に

2026年3月6日（金）12時からは、ちいかわベーカリーの一部食品がオンラインショップでも購入可能になります。遠方の方でも春限定アイテムを楽しめるのが嬉しいポイント。

店舗とあわせてチェックしてみてください♪

春気分を味わう限定さくらメニュー

可愛らしい見た目とやさしい味わいが魅力のさくらメニューは、春の思い出づくりにもぴったり。お花見のおともや手土産としても喜ばれそうなラインナップです。

ちいかわの世界観を感じながら、心ときめく春の味覚を楽しんでみてください♡