気象台は、午後3時41分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 7日15:41時点

宗谷地方では、風雪や大雪、高波、なだれ、電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■稚内市

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■猿払村

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■浜頓別町

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■中頓別町

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■枝幸町

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■豊富町

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■礼文町

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■利尻町

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■利尻富士町

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■幌延町

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



