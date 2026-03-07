まもなく東日本大震災から15年です。災害現場では、救助犬の活躍が期待されますが、認定基準が統一されていないため、すぐに活動できない現状があります。ひとりでも多くの命を救いたいと新たな挑戦が始まりました。

【映像】東日本大震災の直後 捜索を行う「災害救助犬」

大規模な災害現場で、倒壊した家屋から生存者を見つけ出す「災害救助犬」。東日本大震災の直後、古川さんは災害救助犬と共に、甚大な被害を受けた岩手県釜石市にいました。

「（東日本大震災の現場は）範囲が広すぎてどこから探していいのかみたいなところ。言葉が出なかったですよ、 悲惨すぎて」（古川祥子さん、以下同）

日本では、災害が発生した際、警察や自衛隊などに所属する犬が救助活動を担うほか、民間のボランティアでも救助犬が育成されています。

「ご飯代だけでも20〜30万くらいかかって、遠征費とかでも結構するので、年間100万（円）は超えるんじゃないかな」

それでも、「救える命を救いたい」という強い思いから、古川さんは本業のドッグトレーナーのかたわら、毎朝2時間、救助犬と共にトレーニングを積み重ねています。しかし、これほどの訓練を重ねる古川さんですら、すぐには災害現場に入れず、もどかしい思いを抱えているといいます。

「能登の時も、早く現場に着いていたのに、待機をしなきゃいけないその状況。もっと早く現場に入れたら、救える命はたくさんあったはず。かなりモヤモヤしました」

なぜ、現場ですぐに捜索に当たれないのか。日本には複数の災害救助犬団体が、それぞれの認定基準で活動しています。そのため、行政が「どの犬が本当に現場で使える救助犬か」を迅速に判断できず、投入が遅れてしまっている現実があるといいます。

この壁を打ち破るため、動き出したのは、国の災害対応を研究している東京大学の沼田准教授です。民間の災害救助犬がうまく現場で機能していない現状を知り、旗振り役を買って出ました。

「統一基準を作りたいと思っています。いろんな国で、統一された国家的な基準みたいなものがありますので、我々はそれを参考にして、うまく取り入れながら、日本に合うような基準ができるといいと思っています」（東京大学・沼田准教授、以下同）

モデルにするのは、災害救助犬先進国のスイスです。沼田准教授が視察に訪れたのは、アルプスの山岳救助で培われたノウハウを基に、世界最高峰の災害救助スキルを誇る団体REDOGです。その訓練は極めて厳格で、数年間にわたるトレーニングと試験を通過しなければ、現場に立つことは許されません。

目指すのは、日本初となる「災害救助犬統一認定制度」。犬の育成過程から評価基準まで、国が統一した審査体制を作る試みです。

しかし、基準を統一するだけでは、民間の救助犬の力を最大限に活かすことはできず、受け入れる側の態勢を整えることも不可欠です。

「行政側はそこに指揮命令をする、指示をして動いてもらうだけのマンパワーもないんですよね」

スイスのREDOGは、24時間体制で出動に備えており、政府や軍とも緊密に連携して、国内外の被災地へ迅速に駆けつけています。

一方、日本では、どこに何頭の災害救助犬が存在するのか、全体像を把握し、派遣先を差配するというような「指示系統」が行政側に確立されていないのです。

「最終的にはやはり国がしっかりと国としての基準を作って、その修了者の名簿を管理して、適切に配置をするという全体の調整を、国がやるということが理想かなと思います」

さらに沼田准教授は、国として救助犬の訓練場を整備することや、現場で活動した際の経費の支払い、税制優遇など、国がシステムとして支援する仕組みの必要性も訴えます。

「首都直下地震でも、生き埋めで助けなきゃいけない人が、これは計算上ですけど、7万人を超えてるんですね。南海トラフになると、10万人以上が生き埋めになって、要救助者になると言われてます」

未曾有の災害。その時、いち早く生存者を特定できる救助犬の存在は不可欠です。善意に頼るボランティア任せの時代から、社会の「インフラ」へ。

迫りくる大災害の日に、ひとりでも多くの命を救うため、今月半ばには、新制度設立に向けた初めてのシンポジウムが開かれます。（ANNニュース）