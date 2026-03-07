災害への備えと日常を両立。千葉オートが新コンセプトカー「アゲバンGUARDIAN」を発表

1978年の創業以来、地域密着で自動車事業を展開する千葉オートが、今回手掛けたのはリフトアップカスタムを施した軽バンです。

近年、台風やゲリラ豪雨による冠水被害が頻発する千葉県において、同社は自動車販売店として何ができるかを模索してきました。

代表取締役の林宗近氏は、「私たちの使命は、移動という切り口でお客様に安心・満足・便利を感じていただき、充実した人生を歩んでいただくお手伝いをすることです。『アゲバンGUARDIAN』は、まさにその想いを形にした一台です」と語ります。

災害時に会社周辺が冠水し、クルマを置いて避難する状況を目の当たりにした経験から、日常の移動手段が非常時には身を守る「守護神」となるような車両開発に至りました。

「アゲバンGUARDIAN」は、主に3つの提供価値を掲げています。

普段使い：軽自動車ならではの維持費の安さと、街中や狭い駐車場でも困らない高い小回りを実現しています。

防災：約5cmの車高アップ（リフトアップカスタム）により地上高を確保し、冠水路や悪路での走行性を高めています。また、広い荷室は避難所でのプライベート空間としても活用でき、車中泊避難にも対応します。

アウトドア：タフな走行性能と積載力により、キャンプや釣りなど趣味の道具を積み込み、幅広いフィールドでの利用が可能です。

専用の防災車両ではなく、あくまで日常のパートナーとして使えるよう設計されている点が特徴です。

ベース車両にはスズキ「エブリイ」やダイハツ「ハイゼットカーゴ」などを採用しており、要望に応じたカスタマイズが可能です。

主なカスタム内容は、リフトアップサスペンション、オフロードタイヤ＆ホイール、ショートバンパーなどとなります。

価格については仕様により異なり、問い合わせが必要とのことです。

また、メンテナンスを含めた個人向けリースや、ベース車両を探してのカスタムにも対応しています。

納期の目安は約3ヵ月（2026年3月現在）となっており、毎月の台数は限定されています。