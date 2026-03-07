ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・嘉麻市の路上で女児が男から「お菓子いる」「何歳」と声かけら… 福岡・嘉麻市の路上で女児が男から「お菓子いる」「何歳」と声かけられる 男は40代くらい 福岡・嘉麻市の路上で女児が男から「お菓子いる」「何歳」と声かけられる 男は40代くらい 2026年3月7日 15時31分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県警嘉麻署は7日、嘉麻市内の路上で5日午後4時ごろ、歩行中の女児が男から「お菓子いる」「何歳」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40代くらい。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト たかが声かけと思うなかれ 裏に潜む犯罪の影 福岡・大牟田市で建物火災 草木の草木下公民館南西側49m付近 約16分後に鎮圧（3月7日午前10時2分ごろ発生） 福岡市南区の建物火災で未明に消防隊出動 大橋4丁目12番付近（3月7日午前3時41分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 商店街, 葬儀, デイサービス, 井の頭線, 上田, ホテル, 老後, ネジ, マンション, 世田谷区