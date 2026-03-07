お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）、富澤たけし（51）が7日のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にパーソナリティーとして出演。夫婦間のエチケットについて語る場面があった。

リスナーから届いた「とにかく母のおならの音が大きい。どこにいるか分かるくらい」とのメールをきっかけに、「妻の前でおならをするか」というトークに発展。伊達は「僕はしたらダメですね。“えっ？”て引かれる」と告白した。

一方、富澤は「僕は付き合って半年我慢して、半年経ったら絶対するって決めてて、“今日から解禁します”って言って、ブッ！って」と語り、現在は特に気にしていないことを明かした。

これを聞いた伊達は「お前すごいもんな。一緒に住んでた頃に1日に55発とかあったもんね」と指摘。富澤も「2人合わせてね。ホームラン競争みたいになってた」と懐かしむと、伊達は「打ち合いで1日が終わっていった。何の用事もないから。それが29歳くらいだった。29歳の夏です」と、コンビで同居していた下積み時代を振り返っていた。