3枚の桜花賞切符を懸けたトライアル「第60回フィリーズレビュー」（G2）は7日、阪神競馬場の芝1400メートル（内回り、良馬場）を舞台に18頭で争われ、2番枠から中団のインで脚をためた西塚洸二（21）騎乗のギリーズボール（牝3＝手塚久、父エピファネイア）が直線、内からズバッと差し切りV。デビュー2戦目の前走フェアリーS13着を糧にし、重賞初制覇を飾った。

2着サンアントワーヌ（牝3＝鹿戸、父ドレフォン）、3着アイニードユー（牝3＝吉村、父ファインニードル）を合わせた上位3頭に桜花賞（4月12日、阪神芝1600メートル）の優先出走権が与えられる。

10番人気、2番人気、4番人気で決着し、3連単の配当は17万2150円となった。

▽フィリーズレビュー 1967年に創設された「阪神4歳牝馬特別」が前身。3着まで桜花賞の優先出走権が与えられる。勝ち馬からは2005年ラインクラフトが桜花賞V、13年メイショウマンボはオークス＆秋華賞2冠制覇。敗れた馬からも08年3着レジネッタ、17年2着レーヌミノルが逆転で桜花賞馬に輝いた。