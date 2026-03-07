カップ麺やチーズケーキなど、SNSで人気になった商品の実店舗が誕生するケースが相次いでいます。店側にも客側にもメリットがある、新しい流れと言えます。食べ物に限らず、インターネットで買う不安感を軽減する意味でもリアル店舗は注目されそうです。

■「行きたいと思うし、うれしい」

森圭介アナウンサー

「いま、人気の商品が形を変えて実店舗で食べられるというものが増えています。2月26日に東京・武蔵野市にオープンしたマーラータンの専門店を、3月6日に取材してきました。「iSDG 麻辣燙 吉祥寺店」です。いま、マーラータンがはやっています」

「約40種類の具材から好きなものを選んで、辛さなども自分好みに選択して食べることができます。平日の昼間、もう店内は満席ですよ。行列ができることもあるそうです。自宅で食べられるカップ麺を販売し、それが人気になったので、実店舗を出しました」

お客さん（20代）

「（カップ麺は）ストックないと不安になるくらい食べてます。カップ麺の方はがっつり辛って感じだったんですけど、（店は）食べやすい辛さに調整できるからめっちゃおいしいです。自分の好きな商品がそうなると行きたいと思うし、うれしいし」

お客さん（30代）

「お店からカップ麺になるのはいままでに何個かあったと思うんですけど、トッピングも好きなもの選べるし、より格が上がったものを食べられていいのかなと」

■自社製品を知ってもらう狙いも

忽滑谷こころアナウンサー

「まだ食べていないんですけど、マーラータンのカップ麺はずっと気になっています。お店ができちゃうほどの人気って、気になりますよね」

森アナウンサー

「商品のファンの方が、『実店舗になったんだったら行ってみたい』となるんでしょうね。このマーラータンはおととし9月にカップ麺を発売し、2月までの約1年半で1250万個近く売り上げました」

「これはとんでもない数字で、より本格的な味を味わってほしいということで店舗をオープンしました」

「この会社は元々は健康食品や衛生雑貨などを取り扱っているそうですが、マーラータンの店舗には糸付ようじやアルコールスプレーなど、自社製品を置いてあります。自社製品を知ってもらう狙いもあるということです」

鈴江奈々アナウンサー

「いままでは逆のイメージですよね。（店舗で）実際にある商品がインスタント（商品）になったりということもありました。面白い広がり方ですね」

■「みそきん」も都内に実店舗

森アナウンサー

「商品から始まり、店舗につながっていくものが増えています。例えばカップ麺なら、人気YouTuberのHIKAKINさんが手がけた『みそきん』。どこを探しても売っていなかったんですが、累計5000万食を超える大ヒット商品になり、東京駅に店舗を作りました」

「東京駅の店舗は閉店しましたが、3月8日に池袋に新店がオープンします。これまではお店からスタートして、『あのお店の味を家でも楽しめる』ということでカップ麺が発売されることが多かったわけです」

「ラーメンチェーンの一蘭もそうでしたが、店舗でラーメンが人気になり、これがカップ麺になるという流れだったわけです。いま、もともと店舗はなかったけれども商品がきっかけで店舗がオープンするという、逆パターンが増えています」

■「逆パターン」増えるワケは？

森アナウンサー

「こういったことが増えている理由について、外食ビジネスアナリストの三輪大輔さんに聞きました。店側のメリットとしては、広告費がかからないことがあります」

「新しくお店をオープンさせると宣伝が必要です。ただ、商品が先に SNSなどで人気になっていたら、もうみんなそれを知っているので広告費がかからずに、『お店に行ってみよう』となります」

「お客さん側にもメリットがあります。『カップ麺だったらこうだったよね。実店舗だったらさらに本格的に味わえるんじゃないの？』ということで、プラスの“ワクワク感”が楽しめるそうです」

「また、いままでは『お店で食べたものを家でもう1回楽しみたい』ということでしたが、商品が先だと家で食べていたものをお店で楽しんで、『おいしかった。もう1回家でも』というラリーが増える可能性があるということです」

直川貴博アナウンサー

「私は地方出身で、和歌山で育って福島が長かったんですが、（実店舗が東京だと）なかなか東京まで行けないんですよね。だから近くのコンビニで『ああ、東京のや』と食べられるというワクワク感もあります」



■続々と…人気商品から店舗へ

森アナウンサー

「もともと店舗はなかったけれども、実店舗を構えるという動きが増えてきています。カルビーの袋のポテトチップスを食べたことがある方もたくさんいると思いますが、揚げたてのポテトチップスなどを食べられる『カルビープラス』を国内に8店舗作りました」

「店舗でしか味わうことができない商品もあるということで、揚げたてのおいしさを知ってもらうことが目的だそうですが、目の前の調理で安全性を伝えるという狙いもあります」

「ガラス越しに調理過程が見られます。見て楽しめるのもありますが、『普段この商品はこうやって作ってるんだ』というこだわりをお客さんに見てもらえるということです」

「『Mr.CHEESECAKE』はもともとネット販売だけでしたが、 SNSを中心に大変な人気になり、おととしリアル店舗の1号店をオープンしました」

「インターネット上だけだと分かりづらかったお客さんの反応や希望などを聞くことができ、よりニーズに合わせた商品の販売ができるようになったということです」

忽滑谷アナウンサー

「なかなか買えなくて困っています」

森アナウンサー

「ネットと実店舗の掛け合わせが、いい影響を及ぼしているみたいですね」

鈴江アナウンサー

「それぞれの強みをうまく取り入れて、さらにお客さんのニーズに応えようとしている流れなんだなとよく分かりました」

森アナウンサー

「お店側としてもお客さんの声を聞くことができるのがポイントになってきます。実店舗だと東京は遠くて買えないという方がこういったものを利用すると、よりどちらも楽しめます」

■“安心感”も実店舗のメリット

森アナウンサー

「食べ物だけではありません。モバイルバッテリーなどを販売するアンカー・ジャパン。2013年からオンラインでの販売を始めました。インターネットなどで買った方もいると思います。その5年後の2018年に実店舗もオープンしました」

「『インターネットでも買えるんだから、実店舗なんか必要ないじゃない』と思われる方がいるかもしれませんが、オンラインで買い物する時に困ったことはありませんか？」

鈴江アナウンサー

「サイズ感・デザイン・色味など、ちょっと想像していたものと違うな、ということはあります」

森アナウンサー

「思っていたより大きいとか、小さいというのはあるかもしれません。実店舗に行くことによって、実際に製品を手に取って確かめることができます。さらには外出先で、持ってくるのを忘れた時に、バッテリーやイヤホンなどを購入することができます」

「インターネットの買い物はもちろん便利ですが、やっぱり一目見てみたいというニーズは必ずあると思います。オンラインだけで売っている時との変化について、お客さんからは『安心して購入できる』という声もあったようです」

「リピートすることで知っている商品はもちろんありますが、実際に見て触ることで安心して買うことができます。インターネットだけだと『本当にこれ大丈夫かな』という不安感が、実店舗があることで払拭されたということです」

「今後は新たな流れとして、商品から実店舗へといった展開が増えてくるのかもしれません」

（3月6日『news every.』より）