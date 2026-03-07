【RIZIN】現役JK戦士NOEL「ケイト選手とやる権利はあるかな」イ・ボミに鮮やか一本勝ち
■『RIZIN.52』（7日／有明アリーナ）
第1試合 女子スーパーアトム級
【動画】現役JK戦士NOEL「ケイト選手とやる権利はあるかな」イ・ボミに鮮やか一本勝ち
◯ NOEL ー X イ・ボミ
1ラウンド2分7秒 フロントチョーク
第1試合で韓国人選手のイ・ボミにフロントチョークで一本勝ちしたNOELが、試合後インタビューで「最高です！」弾けるような笑顔を見せた。
現役女子高生としてRIZINで活躍するNOELは、試合前に宣言していた通りしっかりフィニッシュ勝利し、有限実行を達成。「女子の試合はトイレ休憩と言ってる人たちに、見せつけたかった」と試合へのモチベーションを明かした。
イ・ボミは昨年11月にケイト・ロータスと対戦して判定負け。この結果を受けて、NOELは大会2週間前の公開練習で「ケイト選手がフィニッシュできなかった選手を自分はフィニッシュして、ケイト選手とも対戦したい」と意欲を語っていた。
鮮やかな1ラウンドでのフィニッシュという結果に胸を張るNOELは、今大会で行われる大島沙緒里vs.ケイトの試合結果次第と前置きしたうえで「私はフィニッシュしたので、ケイト選手と戦う権利はあると思います」と改めて対戦を要求した。
勝利の余韻に浸りたいところだが、「3年生への進級がかかってるので、これから春休みまで補習を頑張ります…」と苦笑いを浮かべた。
