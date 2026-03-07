◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）

伝統の桜花賞トライアルに３歳牝馬１８頭が出走し、１０番人気のギリーズボール（美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）がゴール前で力強い脚で抜け出し、重賞初勝利となった。初コンビの西塚洸二騎手は、昨秋の紫苑Ｓ（ケリフレッドアスク）以来の重賞勝利となった。勝ちタイムは１分２０秒６。

同馬はデビュー２戦目で重賞初挑戦のフェアリーＳで１３着に敗れたが、初めての１４００メートルで変わり身を見せた。手塚久厩舎は共同通信杯をリアライズシリウスで勝っており、牝馬でもクラシックの新星が現れた。

２番人気のサンアントワーヌ（荻野極騎手）が２着。４番人気で３着のアイニードユー（西村淳也騎手）までが、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）への優先出走権を獲得した。

西塚洸二騎手（ギリーズボール＝１着）「厩舎サイドが上手に仕上げてくれたおかげで、折り合いもうまくつきましたし、最後に脚を温存できたので良かったです。当初の印象とはちょっと違う感じではあったんですけど、素晴らしい反応を見せてくれました。本当に能力がありますし、（桜花賞でも）やれていいと思っているので、馬に期待して（自分も）頑張っていきたいです」