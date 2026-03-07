「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園）

開幕ローテ入りが有力の阪神・大竹耕太郎投手（３０）が古巣相手に今年２度目の実戦登板に臨み３回２安打無失点と順調な仕上がりを見せた。

「公式戦さながらの応援の中で、まずは無事に投げられたのが一番。真っすぐの感覚も変な力みがちょっと抜けてきてイメージに近づいているのかなと思います」

初回は先頭・柳田にチェンジアップを右前へ運ばれたが、続く栗原を空振り三振。さらに柳町を二ゴロ、山川を１球で中飛と３、４番も封じ問題なく立ち上がった。

二回は１死から川瀬にバント安打を許したが、後続を断って無失点。三回は三者凡退に。２死から栗原に対する初球に７９キロのスローボールを投じる場面もあった。

新加入の伏見とは実戦では初めてのバッテリー。伏見からは前日に「自分のスタイルをやらせてほしい」と伝えられ配球を任せていたといい「自分も意図を感じ取りながら１球１球、投げようと思いました。そんなに違和感はないというか、相当（昨年の映像を）見てくださっていたんだなと。すごい投げやすかったです」とベテラン捕手の献身を明かした。

普段バッテリーを組んでいる坂本に対しては、大竹の判断でスローボールを投げ込んでいるが、伏見に対しても同様だったといい「サインはストレートだったんですけど、そういえば、そういう話してなかったなと（笑）坂本さんの流れで普通に投げちゃいました。何も言われなかったので大丈夫かなと思います」と話した。