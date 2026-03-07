◇F1開幕戦オーストラリアGP 予選（2026年3月7日 メルボルン アルバートパーク・サーキット＝1周5.278キロ）

過去最大級のレギュレーション変更で迎えたF1の2026年シーズンが開幕。予選ではメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分18秒518をマークし、昨年のシンガポールGP以来となる通算8度目のポールポジション（PP）を獲得した。同僚のアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.293秒差の2番手で、メルセデス勢がフロントローを独占。3番手は今季レッドブルに昇格したアイザック・ハジャー（フランス）で、昨季総合優勝を飾ったマクラーレンのランド・ノリス（英国）は6番手にとどまった。

予選1回目（Q1）ではレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が最初のアタックのターン1でコースアウトし、セーフティーバリアにクラッシュ。まさかのQ1敗退を喫した。

今季5年ぶりにF1界に復帰したホンダがパワーユニット（PU）を提供するアストンマーチンは、開幕前から問題となっていた振動によるトラブルが解決できず、ランス・ストロール（カナダ）は出走できないまま。フェルナンド・アロンソ（スペイン）も1分21秒969の17番手タイムでQ1敗退となった。

フェラーリのPUを使用して新規参戦のキャデラックもセルジオ・ペレス（メキシコ）が18番手、バルテリ・ボッタス（フィンランド）が19番手で、ともに2回目（Q2）へ進めなかった。

レーシングブルズからF1デビューしたアービッド・リンドブラッド（英国）は3回目（Q3）進出を果たして9番手。同僚のリアム・ローソン（ニュージーランド）は8番手につけた。

▼ラッセル 素晴らしい一日でした。マシンには大きなポテンシャルがあると確信していました。キミ（アントネッリ）が隣にいてくれて本当にうれしいです。チームは今日、ガレージで素晴らしい仕事をしてくれました。明日のレースが楽しみです。とてもエキサイティングなレースをお届けできると思います。

▽予選順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ハジャー（レッドブル）

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ノリス（マクラーレン）

(７)ハミルトン（フェラーリ）

(８)ローソン（レーシングブルズ）

(９)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(10)ボルトレート（アウディ）

＜以下Q2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（アウディ）

(12)ベアマン（ハース）

(13)オコン（ハース）

(14)ガスリー（アルピーヌ）

(15)アルボン（ウィリアムズ）

(16)コラピント（アルピーヌ）

＜以下Q1敗退＞

(17)アロンソ（アストンマーチン）

(18)ペレス（キャデラック）

(19)ボッタス（キャデラック）

(20)フェルスタッペン（レッドブル）

(21)サインツ（ウィリアムズ）

(22)ストロール（アストンマーチン）