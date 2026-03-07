°ú¤Ã±Û¤·¡¢2ÃÊ³¬¤ÇÀáÌó¡¡»È¤ï¤Ê¤¤²ÙÊª¡¢°ì»þÁÒ¸Ë¤Ë
¡¡°ú¤Ã±Û¤·»þ¤ËÂßÁÒ¸Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤¹¤°»È¤ï¤Ê¤¤²ÙÊª¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤äºî¶È°÷¿ô¤òÍÞ¤¨¤ÆÉ¬¼ûÉÊ¤ò¿·µï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÈËË»´ü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤í¤ËÂßÁÒ¸Ë¤ÎÊ¬¤ò±¿¤ó¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÀ¸³è¤òÀ°¤¨¤ë°ú¤Ã±Û¤·ÊýË¡¤À¡£ºî¶È¤¬2ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÈñÍÑ¤òÀáÌó¤¹¤ë½Ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂßÁÒ¸Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡×¤ä¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£²°³°¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¤òÃæ¿´¤ËÌó12Ëü5Àé¼¼¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢·î¤ÎÄÂÎÁ¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢Ã±¿È¤Ç¹¤µ1¾ö¤Î·ÀÌó¤Ê¤é´ÉÍýÈñ¹þ¤ß¤Ç1Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤À¤È4¾ö¤Ç2Ëü2Àé±ßÁ°¸å¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£