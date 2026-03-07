渡邊雄太が21得点でけん引…新加入ブルックスも躍動した千葉Jがアウェーで大阪に逆転勝利

3月7日、おおきにアリーナ舞洲で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第24節が開催。千葉ジェッツが大阪エヴェッサと対戦し、90－82で逆転勝利を収めた。

第1クォーターは大阪のマット・ボンズやライアン・ルーサーらに加え、ベンチスタートの木下誠に3本の3ポイントシュートを含む11得点を奪われるも、千葉Jも渡邊雄太やナシール・リトルらが応戦。25－25の同点で最初の10分を終える。続く第2クォーター、互いに一進一退の攻防が繰り広げられるなか、千葉Jは富樫勇樹のアシストから得点を重ね、45－42とわずかに3点をリードして試合を折り返した。

しかし第3クォーターに入ると、ホームの大阪に反撃を許す。ボンズや木下に加点され、64－66と逆転されて最後の10分へ突入した。それでも勝負の第4クォーター、千葉Jは堅いディフェンスからリズムをつかむと、渡邊や新加入のギャリソン・ブルックスらが着実に得点を重ねて再逆転。最後は大阪を突き放し、90－82で敵地での激闘を制した。

勝利した千葉Jは、渡邊がチームトップの21得点9リバウンド3ブロックショットをマーク。ジョン・ムーニーのインジュアリーリスト登録に伴い急遽加入し、この試合がBリーグデビュー戦となったブルックスは18得点3リバウンドと存在感を示し、リトルが15得点7リバウンド、富樫が11アシストを記録して勝利に貢献した。

一方の大阪は、ボンズとルーサーがともに21得点、木下が14得点を挙げる奮闘を見せたが、最終クォーターで失速しホームで悔しい逆転負けを喫した。

■試合結果



大阪エヴェッサ 82－90 千葉ジェッツ（＠おおきにアリーナ舞洲）



大 阪｜25｜17｜24｜16｜＝82



千葉J｜25｜20｜19｜26｜＝90

【動画】Bデビュー戦で18得点をマークしたギャリソン・ブルックスのハイライト