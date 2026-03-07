降格圏まで1ポイント差のトッテナム、チャンピオンシップに落ちると収益550億円減の危機
トッテナムは5日のクリスタル・パレス戦に敗れたことで、降格圏まで勝ち点1差とチャンピオンシップ降格の危機に瀕する形になった。『BBC』は降格した場合、収益が最大2億6100万ポンド(約552億円)減少する可能性があると算出した。
ビッグ6勢としてプレミアリーグを代表するクラブの一つであるトッテナム。しかし昨季を残留圏ワーストの17位で終えると、今季も低迷から抜け出せずにいる。もっとも昨季は降格圏に13ポイント差をつけてのフィニッシュとなり残留争いの様相は薄かった一方、残り9節で16位に位置する今季は本格的に残留争いを強いられている状況だ。
チャンピオンシップへと降格した場合、収益はプレミアリーグに所属することで得られる莫大な金額から大きく低下する見込み。BBCによるとトッテナムは昨季、チケット収入で欧州で5番目に高い1億3000万ポンド(約275億円)を稼いだという。しかしプレミアリーグから外れた場合、対戦相手のレベルも踏まえると現在のチケット代を維持することは現実的ではなく、入場者数も減少する可能性が高いことから大きく減少することは必至のようだ。
また、プレミアリーグの放映権収入を失うことも大打撃になる。英メディアによると昨季22年ぶりにプレミアリーグを戦ったイプスウィッチでさえバルセロナを上回る放映権収入を得ていたといい、降格すれば経営面で大きなダメージとなる。加えて今季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)を優勝しない限りは欧州カップ戦に出場できず、欧州サッカー連盟(UEFA)から得る放映権収入がゼロになることも痛手となる。
そのほか降格すればスポンサー収入なども減少することから、降格した場合の収益は1300億円ほどを稼いだ昨季比で500億円以上減る可能性があると算出されている。
その一方で降格した場合に各選手の年俸が半額になる条項が盛り込まれている可能性もあるというが、光熱費や移動費などが世界的に高騰している関係で支出額には大きな変化はない可能性も。「日常的な運営費の多くは単に下部リーグで戦うだけでは削減できない」と伝えられている。
