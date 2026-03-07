ロサンゼルス・レイカーズ vs インディアナ・ペイサーズ

日付：2026年3月7日（土）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 128 - 117 インディアナ・ペイサーズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対インディアナ・ペイサーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし35-27で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び64-51で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び99-80で終了する。

第4クォーターはインディアナ・ペイサーズが試合を有利に運び128-117で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は23:11出場、13得点、1アシスト、3リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-07 15:15:11 更新