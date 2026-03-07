【NBA試合速報】2026年3月7日（土） ロサンゼルス・レイカーズ vs インディアナ・ペイサーズ
ロサンゼルス・レイカーズ vs インディアナ・ペイサーズ
日付：2026年3月7日（土）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 128 - 117 インディアナ・ペイサーズ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対インディアナ・ペイサーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし35-27で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び64-51で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び99-80で終了する。
第4クォーターはインディアナ・ペイサーズが試合を有利に運び128-117で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は23:11出場、13得点、1アシスト、3リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-07 15:15:11 更新