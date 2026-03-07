交際7年になるカップルが、音楽業界で働く彼氏の酒癖を巡って深刻な話し合いを行った。

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組だ。

経理として働くサチエ（31歳）は、音楽プロデューサーのケンシ（39歳）の酒癖の悪さに長年悩まされている。サチエはディナーの席で、「お酒の飲み方って今後変わんない？」「毎回同じことの繰り返しっていうか」と単刀直入に切り出した。

対するケンシは、「俺の仕事なんてさ、遊びの延長みたいなところあるから」としつつも、「エンターテインメントできないっていうか。『ケンシにお願いすればなんとかなる』って思ってもらえるっていう武器を失くしちゃうと、もうどうしていいかわからない」と、仕事柄お酒の席での人脈作りが欠かせないことを主張した。

しかしサチエは、「ケンシの飲み方はいき切っちゃうから嫌なのよ。そこを言ってんのよ。『飲まないで下さい』は一切言ったことないよ」と反論。酔い潰れて連絡がつかなくなったり、嘘をつかれたりすることに不信感を抱いていると訴えた。互いに一歩も譲らない状況に、ケンジは「だから俺この7年間、フワフワしてきてるわけじゃん」と苦悩の表情を浮かべていた。