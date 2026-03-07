中田璃士が日本男子初の2連覇達成！来季シニアへ「挑戦者として頑張る」西野太翔が自己ベストで銅メダル、蛯原大弥9位【世界ジュニア】

エストニア・タリンで開催中の世界ジュニアフィギュアスケート選手権。

男子は、中田璃士が日本男子史上初の2連覇を達成。そして、初出場の西野太翔が銅メダルを獲得、蛯原大弥が9位となった。

日本男子の世界ジュニア選手権での複数表彰台は2015年、2023年に次ぐ3回目の快挙となった。

日本男子史上初の2連覇を達成した中田璃士

優勝し、2連覇を成し遂げた中田璃士。

ジュニアのショートプログラム歴代最高得点を塗り替え、最終滑走で迎えたフリープログラム。

リンクサイドから演技を終えた西野と蛯原が声援を送る中、「何千回、何百回跳んでいるジャンプを今ここで1発やるだけ」と強い気持ちでスタートポジションへ。

冒頭、軽やかな4回転サルコーを着氷させると出来栄え点は驚異の4.30点。その後も4回転トーループ+3回転トーループなど、4回転2本、トリプルアクセル2本の高難度構成をすべてプラス評価の出来栄えで演じ切り、最後は氷にうつぶせてガッツポーズ。

キスアンドクライで得点が発表されると、父でもある中田誠人コーチと抱き合う中田の目には涙が浮かんだ。

ジュニアグランプリファイナルで敗れ、「次は絶対に勝つ」と誓っていた韓国のソ・ミンギュに25点差をつける総合268.47点は自己ベスト更新。表彰式後のインタビューでは首にかけた金メダルを見つめ、「とにかく嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びがあふれた。

世界ジュニア選手権2連覇は、2008年と2009年のアダム・リッポン以来、そして日本男子では史上初の快挙。有終の美を飾り、来季からは挑むのはシニアの舞台だ。

「マリニン選手がここで優勝していたのも、ここで最高得点を出したのも知っていた。ショートは越すことができた。来年から戦うので、そこで挑戦者として頑張りたい」

シニアの舞台で勝っていくために、「勝負強さをつけて、4回転アクセルも早く帰って練習したい」と前だけを見つめ、「最高の気持ちでシニアに上がれるので、ここからは挑戦者としてシニアで頑張って戦っていきたい」と飛躍を誓った。

西野太翔が初出場で銅メダル獲得

銅メダルに輝いたのは西野太翔。

自己ベストを更新し、ショートプログラム4位で迎えたフリープログラム。

「少し気持ち悪いくらい緊張していた」と話していたが、「今までやってきた練習は間違っていないと思って、絶対自分ならできる」と自身を奮い立たせ、スタートポジションへ。

前日練習からの好調を維持し、4回転トーループ、4回転サルコーを着氷。トリプルアクセル+シングルオイラー+3回転サルコーにわずかな回転不足がとられるも、全てのジャンプを着氷。

最後まで持ち味のスピード感あふれる演技を披露し、演技後は大きなガッツポーズが飛び出した。

キスアンドクライで今シーズン初めから目標にしていたフリー160点超え、総合241.23点が発表されると、佐藤操コーチと喜びをかみしめ、うれし涙がこぼれた。

フリープログラムは中田に次ぐ、全体2位の得点だった。

ジュニアグランプリファイナルでは、リンクサイドから中田の表彰式を見つめていた西野。

初出場の世界ジュニア選手権で「ライバルでもあり最高の友達」と話す中田と一緒に表彰台に上り、悔しさを晴らす銅メダル獲得に「メダル嬉しいです！」と笑顔があふれた。

「ほかの試合のメダルとは比べ物にならないくらい重たい。これを4年後の出発点にして、先輩たちがミラノ・コルティナ五輪で感動的な演技をしたように、自分もそうなれるように、まずは4年後の五輪に出場できるように頑張りたい」

来季に向けては、「璃士がシニアに上がると思うので、自分がジュニアを引っ張っていけるようにこれからも頑張ります」とさらなる活躍から目が離せない。

自己ベスト更新の蛯原大弥は9位

蛯原大弥は9位で世界ジュニアを終えた。

ショートプログラム3位で迎えたフリープログラム。

「メダルを意識してしまっていた」と緊張した様子でスタートポジションへ。

その緊張からか、冒頭の4回転トーループを転倒。続くトリプルアクセルもシングルアクセルに。しかし、2本目のトリプルアクセルに向かう時に、リンクサイドから西野の「がんばれ！」という声が聞こえ、気持ちを切り替えられたと話すように、その後はあきらめない強さを見せ全てのジャンプを着氷。

ショートプログラムに引き続き、フリープログラムでもスピンはすべてレベル4を獲得した。

フリープログラム12位と順位は落とす結果になったものの、総合2１7.52点は自己ベスト更新。

初出場の世界ジュニア選手権での自身の演技を「やっちゃったなという感じ。練習が積めていない部分が出てしまって悔しいけど、それでも後半最後まであきらめずに立て直せたので今シーズンの成果が出たかな」と振り返った。

「初めての舞台で悔しい思いもあったけど、世界ジュニアでショート3位っていう経験は初めてだし、フリーも最後までやり切れていい経験になった。今後にもすごくつながる大会になったと思います」

中田と西野の表彰式をリンクサイドで見つめ、「純粋に嬉しいけど、来年は負けたくない。来年は自分が表彰台に立ちます」と闘志を燃やし、来季へ向かう蛯原。

「璃士がいてくれたから自分もここまで強くなれた。これからは自分が最年長になると思うので、僕がジュニアを引っ張っていくつもりで頑張りたい」と意気込んだ。