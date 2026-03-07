92歳・黒柳徹子、人気チェーン店で“爆食い” その食べっぷりが話題「92歳の食欲じゃないwwww」「食べ盛りの中学生みたい」
タレントの黒柳徹子（92）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファミリーレストラン『デニーズ』で“爆食”する様子を披露し、「92歳の食欲じゃないwwww」「食べ盛りの中学生みたいな食べっぷり！気持ちいい!」と反響が寄せられている。
【動画】「食べ盛りの中学生みたい」人気チェーン店で“爆食い”する92歳黒柳徹子
黒柳は衣装をプロデュースしている田川啓二氏と共にデニーズを訪れ、気になるメニューを注文。「アボカドとなすのサラダ」「ベーコンとほうれん草」「グリーンサラダ」「オニオングラタンスープ」「ローディットポテト」「海老フライ」「アボカドのジェノベーゼ」「バスティチョ風グラタン」「なすのミートソース」「油淋鶏＆おろしハンバーグ」「山形豚のしゃぶしゃぶ」「ハンバーグステーキ約200g」「特製ケチャップのオムライス」「サラダごはん〜ガパオ・ガイ〜」「チキンジャンバラヤ」「胡麻香る四川風担々麺」の計16品をちゅうちょなく注文した。
テーブルいっぱいに並べられた料理を田川氏と2人でもりもりと平らげていく黒柳。ひと通り食べ、田川氏に「腹何分目？」と聞かれると「半分」と答えた黒柳は、まだまだ余裕そうな表情。ボリューム満点の「チキンジャンバラヤ」や「オムライス」、「担々麺」を口に運び、「おいしい！」とうれしそうな表情を浮かべていた。
さらに次回動画の予告では、デザートを頼む様子も紹介されている。
概要欄では、「昔はよく、お友達や仕事仲間と行っていましたが、最近は全然行ってなかったので、とても楽しみでした」と明かし、「いろんなメニューがあって、ついあれもこれも頼んでしまいましたが、どれも本当に美味しくてビックリしました。今回もお腹いっぱいいただきました」と満足そうにつづった。
黒柳の年齢を感じさせない元気な姿に、コメント欄には「ニコニコして爆食（笑）してる姿が楽しいです」「徹子さん最高に可愛い」「徹子さんの食べっぷりには、いつも感心します」「これだけたくさん食べるから、やっぱり元気なんだな」「いつまでも元気な徹子さんでいてください」などの声が寄せられている。
【動画】「食べ盛りの中学生みたい」人気チェーン店で“爆食い”する92歳黒柳徹子
黒柳は衣装をプロデュースしている田川啓二氏と共にデニーズを訪れ、気になるメニューを注文。「アボカドとなすのサラダ」「ベーコンとほうれん草」「グリーンサラダ」「オニオングラタンスープ」「ローディットポテト」「海老フライ」「アボカドのジェノベーゼ」「バスティチョ風グラタン」「なすのミートソース」「油淋鶏＆おろしハンバーグ」「山形豚のしゃぶしゃぶ」「ハンバーグステーキ約200g」「特製ケチャップのオムライス」「サラダごはん〜ガパオ・ガイ〜」「チキンジャンバラヤ」「胡麻香る四川風担々麺」の計16品をちゅうちょなく注文した。
さらに次回動画の予告では、デザートを頼む様子も紹介されている。
概要欄では、「昔はよく、お友達や仕事仲間と行っていましたが、最近は全然行ってなかったので、とても楽しみでした」と明かし、「いろんなメニューがあって、ついあれもこれも頼んでしまいましたが、どれも本当に美味しくてビックリしました。今回もお腹いっぱいいただきました」と満足そうにつづった。
黒柳の年齢を感じさせない元気な姿に、コメント欄には「ニコニコして爆食（笑）してる姿が楽しいです」「徹子さん最高に可愛い」「徹子さんの食べっぷりには、いつも感心します」「これだけたくさん食べるから、やっぱり元気なんだな」「いつまでも元気な徹子さんでいてください」などの声が寄せられている。