92歳・黒柳徹子、人気チェーン店で“爆食い” その食べっぷりが話題「92歳の食欲じゃないwwww」「食べ盛りの中学生みたい」

92歳・黒柳徹子、人気チェーン店で“爆食い” その食べっぷりが話題「92歳の食欲じゃないwwww」「食べ盛りの中学生みたい」