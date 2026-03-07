［東日本大震災１５年 記者の記憶］＜２＞ 写真部 冨田大介

東日本大震災が起きたあの日、東京を出発し、被災地に立った。

何もできなかった。大切な人を失った悲しみに打ちひしがれる人、避難所の伝言板の中に家族の安否を探す人……。目の前の光景を記録しなければならないカメラマンとして致命的だとは思う。だが、渦巻く感情に押しつぶされて、カメラを向けていいのか、正直、迷った。

２０１４年春、自ら希望し、東北総局（仙台市）に赴任した。あの日何もできなかった後悔があった。

その年の秋。取材で宮城県石巻市の西城さん一家に出会った。幼稚園の送迎バスが津波にのまれ、次女の春音（はるね）ちゃん（当時６歳）を失い、大きな悲しみを抱え続ける家族には新しい命、次男の春汰（しゅんた）くんが誕生していた。

「家族の中で春音に生き続けてほしい」との父・靖之さん（５７）、母・江津子さん（５１）の願いから、「春」の字を受け継いだ春汰くん。１歳の彼が大きくなった時、会うことの叶（かな）わなかった姉や自身の名前、震災のことを聞いてみたくて、お宅に通い始めた。

こわもてだが、実はやさしい靖之さん。江津子さんはいつも「ご飯一緒に食べていけるの？」と声をかけてくれた。長女の楓音（かざね）さん（２３）、長男の靖汰（せいた）くん（１７）、春汰くんは、会うとトランプや野球盤、人生ゲームに誘ってくれた。

お宅で夕食をごちそうになりながら、時間の許す限り、みんなで遊んだ。「冨田さんは友達だから」。いつしか、読売新聞の冨田さん、カメラマン、と言われなくなったのがうれしかった。

出会ってから１０年あまり。時が流れても変わらない悲しみの周りを少しずつ真綿でくるむように、一日一日を積み重ねる一家の姿がカメラの中に蓄積されていく。誕生日、運動会、春音ちゃんの成人式――。家族と一緒に笑いながら、時折、その心の奥に思いを巡らせる。そして、子どもたちの成長を見つめながら、いつもその中に春音ちゃんの姿を探していた。

抱えきれないほどの悲しみと葛藤を抱え込んでいた楓音さん。今は語り部として、大好きな妹の話を伝える側になった。いつも家族を明るく、笑顔にしてくれる“ゆるキャラ”だった靖汰くんは、高校生になり、ラグビーに打ち込んでいる。

１２歳になった春汰くん。春音ちゃんによく似た「おだづもっこ（おてんば）」は、ゲームに負けても泣かなくなった。春から中学生だ。

「結婚式の時は写真撮ってね」「卒業式来てよ」。東北を離れてからも家族がかけてくれる言葉に、一つの出会いを大切にしながら、ゆっくり、自然に写真を撮っていくことも、自分らしいと今は思える。

１９日は春汰くんの小学校の卒業式。春音ちゃんのこと、「春」の字への思いは、もう少し大きくなったら聞いてみたいと思う。

とみた・だいすけ ２００３年入社。東京本社写真部、東北総局などに勤務し、現在はウクライナや震災を担当。４８歳。