ハンガリーで拘束のウクライナ人7人が解放・帰国　シビハ外相がゼレンスキー大統領に報告　マネロン疑いで捜査しハンガリー当局が国外追放処分

ウクライナのシビハ外相は、ハンガリーで拘束されていたウクライナ人7人が解放され、帰国したことを明らかにしました。

シビハ外相は6日夜、SNSで「ブダペストで拘束されていたウクライナ国民7人の解放を確認したことをゼレンスキー大統領に報告した」と明らかにしました。

7人はすでに帰国したということです。

ウクライナ国営銀行などによりますと7人は5日、通常業務の一環としてオーストリアからウクライナへ外貨や金などを輸送していた際、ブダペストでハンガリー当局に拘束されました。

一方、ハンガリー政府は7人のなかにウクライナの元情報機関の幹部が含まれているとしたうえで、税務当局がマネーロンダリングの疑いで捜査していると発表しました。

その後、7人を国外追放したとしています。

ハンガリーのオルバン政権はEU＝ヨーロッパ連合のウクライナ支援に反対するなどロシアとの関係を重視する姿勢を示しています。

ウクライナのゼレンスキー大統領は5日の会見で「支援の阻止をやめなければ住所を軍に連絡することになる」などと述べ、ハンガリー側は「脅迫だ」と反発していました。