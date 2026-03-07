◆オープン戦 日本ハム―ロッテ（７日・エスコン）

日本ハムのドラフト２位ルーキー・エドポロケイン外野手（大院大）が、オープン戦初打点をマークした。

「３番・中堅」でオープン戦初出場。３回１死三塁で迎えた第２打席、ロッテの先発・田中晴の１５１キロをセンターへはじき返した。ライナー性の打球はやや左中間よりで捕球されたが、犠牲フライには十分。三塁走者が生還し、初打点をマークした。

エドポロは今季初の対外試合だった２月８日の阪神との練習試合（名護）で、「４番・中堅」でスタメン出場。新庄監督の４番起用に応え、中越え二塁打を放つなど２安打１打点と猛アピールし、１軍に昇格した。しかし、その後は結果が残せず再び２軍へ。この日の新入団選手お披露目会に合わせて、他の新人選手と共に１軍に合流していた。

◆エドポロケイン ２００３年７月２日、大阪市生まれ。２２歳。北巽小２年からナガセボーイズで野球を始め、巽中では南大阪ベースボールクラブ所属。日本航空（山梨）では２年秋からレギュラーとなり、３年夏の甲子園出場。高校通算２４本塁打。大院大では１年春からリーグ戦出場。２５年ドラフト２位で日本ハム入団。兄は総合格闘家のエドポロキング。１９０センチ、１０２キロ。右投右打。