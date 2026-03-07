俳優の高橋努が７日、ＮＨＫ「土スタ」に生出演。俳優の小栗旬から「経歴から抹消」した過去をバラされた。

高橋は、現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」に蜂須賀正勝（小六）役で出演中。織田信長役で共演している小栗がＶＴＲで出演した。高橋とは２０年来の交遊がある小栗は「僕に出会う前は『アフロドッグ』っていう名前の芸人さんみたいなことをしていた。金髪アフロだった時期があるんですよね。それは多分、経歴から抹消していると思うんですけど…」と笑いながら暴露すると、とサッカーのユニホームを着た金髪の長髪アフロ姿の昔の写真が紹介された。

スタジオの高橋は「イジりが強い〜！」と苦笑い。いきさつを問われると、「１９のころ、大学１年生のとき。大学、サッカー推薦でサッカー部でして。しかも寮生活。１年と４年の仲って、１年からすると、４年生って神なんですよ。その神が卒業するときにお笑いをやる、なぜか僕に声をかけてくれたんです。『一緒にお笑いをやらないか？』『や、や、やります！』」と経緯を説明した。

「芸人だったとか、芸人さんに失礼なんですよ。世の中の芸人の皆さん、本当に申し訳ございません」と恐縮しつつ、「ネタ１個しかやったことないんですね。１回しか披露してないんですよ。それが芸人やってたって言えますか？それをこの人はね…」と小栗への恨み言が口をついていた。