ヒコロヒー、卒業式の思い出明かす「エラい浮いてました」 不真面目な学生時代を回顧
お笑いタレント・ヒコロヒーが7日、都内で行われた『渋谷女子インターナショナルスクール卒業式』にゲストとして参加した。
【写真】制服姿の女子に囲まれ、同じ制服を着用したヒコロヒー
ヒコロヒーは卒業生と同じランウェイを歩いて登場。卒業生たちを見て「かわいいね、みんな」と笑顔を見せた。「ご卒業おめでとうございます。いろいろな思い出があったり、なかったりする学生時代だったと思いますけど、私みたいなモンが言わせていただけるのは、これから楽しいことがめちゃくちゃあることだけ知ってもらえたら。この先、苦しいことも、やってられへんなということも、願いがかなわないことも多いけど、だからこそ努力しないといけない。それも含めて、いろんな経験ができることを楽しんでいってほしい。個性を出せる環境で育ってきた皆さんは、ほかの環境で育ってきた子と持っているもの、経験しているものが違うんじゃないかなと思う。自分のよさ、魅力と向き合って、それを発揮できる女性になってほしいと思います」とエールを送った。
卒業式の思い出もトーク。「皆さんと違ってロクに学校も行ってなくて。よくない学生生活だった」と苦笑いで振り返りながら「私は早く卒業したいタイプだった。卒業式で、みんなシクシクしていた。ワシらの時代は卒業式の練習を2週間ぐらい前から放課後の時間を取られてやった。『在校生、起立』とか『卒業生、起立』とか。あの練習に1回も行ってなかった。私だけ、みんなと違うところで立ったり、座ったり（本番で）エラい浮いてましたね」と思い返していた。
今年は11人が卒業。『渋谷女子インターナショナルスクール卒業式』第1期生だった。
