J１の舞台でプレー「奇跡だと思ってる」。ジェフの今季初勝利に貢献した津久井匠海が誓う「感謝しながら、全力で今を生きたい」
ジェフユナイテッド千葉は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節で柏レイソルと対戦。注目のダービーで、48分の津久井匠海、61分の石川大地の得点で、２−１で競り勝つ。待望の今季初白星を掴んだ。
試合後のフラッシュインタビューに津久井が対応。「素直に、このチームで勝利を迎えられたことが、本当に何よりも嬉しいです！」と喜びを口にした。
自身の得点は、狙いすましたミドルシュートで決めてみせた。「エドゥ（アルド）からの良い落としがあったんで、コースも見えたんで練習どおりに打ち抜くだけでした」と会心の一撃を振り返る。
J１の横浜F・マリノスでキャリアをスタートさせた後、JFL、J３、J２のクラブを経て、今はJ１で戦っている。
「５、６年前の自分は、この舞台にたどり着くことはできないと思ってた。本当に諦めずにやってきた結果が、今こういうところにいて、多くの人に感謝しながら、僕が今、入れることは奇跡だと思ってる。そこに感謝しながら、全力で今を生きたい」
最後にサポーターに向けて「また皆さんと勝利を分かち合えるように、全力で頑張るので、応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】津久井の狙いすましたミドル弾！ 今季２点目
