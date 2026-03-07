「昔と変わらない」加藤ローサ、セーラー服姿に絶賛の声！ 「貴重ですね」「きれい過ぎ」
俳優の加藤ローサさんは3月6日、自身のInstagramを更新。セーラー服姿を披露し、反響を呼んでいます。
この投稿にファンからは、「セーラー服着てる かわいい」「水族館とローサさん、幻想的ー」「麻貴さんが釣ったんですか!?すごいですね」「加藤さんきれい過ぎ」「セーラー服姿を見れたのは貴重ですね」「昔と変わらないですね」「セーラ−服もキュート」「本当にすてきです」との声が寄せられました。
「水族館とローサさん、幻想的」加藤さんは「8話のオフショット 劇中で釣れた魚。実は福田さんが釣ったんです〜」とハッシュタグをつけてつづり、4枚の写真を投稿。4枚目ではセーラー服姿で撮影する様子を披露しました。ポニーテールの制服姿がよく似合っていて、まるで現役女子高生のような雰囲気です。
「ローサちゃんの笑顔でハッピーになれます」加藤さんは2月17日の投稿で、「寒かったり暑かったり……」とつづり、笑顔でピースサインをする姿を披露しました。コメントでは、「すてきな笑顔」「カワイイ〜」「ローサちゃんの笑顔でハッピーになれます」との声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)