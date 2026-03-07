伊藤園は、アサイーの濃厚でなめらかな舌触りにフルーツの豊かな味わいで、冷凍することでシャーベット状の食感も楽しめるパウチタイプのスムージー飲料「アサイーボウル Smoothie」を、3月16日に発売する。

アサイーは、その栄養価の高さなどからスーパーフードとして注目されており、特に色鮮やかなフルーツやナッツなどをトッピングした「アサイーボウル」は、インフルエンサーの発信をきっかけにZ世代を中心に人気が広がっている。そこで今回、常温・冷蔵はもちろん、凍らせてもおいしく楽しめる設計によって、様々なシーンで手軽に楽しめるパウチタイプの製品を新たに発売する。

「アサイーボウル Smoothie」（パウチタイプ）は、アサイーの濃厚でなめらかな舌触りにフルーツの豊かな味わいを楽しめるスムージー飲料。アサイーにバナナ、ぶどう、いちご、アーモンドなどを加え、まるで「アサイーボウル」を味わっているかのような満足感のある飲みごたえが特長になっている。

また、冷凍することで、アサイーボウル特有のとろっとした味わいを残しながら口当たりなめらかなシャーベットのような食感へと変化するため、手軽にプチ贅沢気分を楽しめる。

今後も同社は、日々目まぐるしく変わりゆくトレンドから汲み取れる多様なニーズに対応し、バラエティー豊かな製品の提案を継続的に行っていく考え。

［小売価格］237円（税込）

［発売日］3月16日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp