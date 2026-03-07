アディダス ジャパンは、新感覚の軽量厚底クッショニングテクノロジー「HYPERBOOST（ハイパーブースト）」を搭載したランニングシューズ「HYPERBOOST EDGE（ハイパーブースト エッジ）」を発表、3月17日から発売する。

「HYPERBOOST EDGE」は、これまでアディダスがADIZERO（アディゼロ）シリーズなどの速さを追求するレーシングシューズで培ってきた知見を活かして開発されたクッションフォーム「HYPERBOOST PRO FOAM（ハイパーブースト プロ フォーム）」を搭載。走るたびに弾むような履き心地をもたらし、日々のジョグから長距離のランニングまでカバーする。

アッパーにはソフトで軽やかな「PRIMEWEAVE（プライムウィーブ）」、アウトソールにはグリップ力に優れた「LIGHTTRAXION（ライトトラクション）」を配置。片足255g（片足27.0cmにおける重量）を実現しながら、快適性と反発性を高次元で両立し、軽快で推進力のあるライド感を生み出す。



「HYPERBOOST EDGE」

デザイン面では、インダストリアルデザインから着想を得ており、無駄を削ぎ落としたクリーンなシルエットに仕上げ、シンプルで洗練されたルックを実現。また、アディダスのランニングフットウェアとして初めて、ミッドソールに象徴的なスリーストライプスを配置しパフォーマンスの核となる部分を視覚的に強調している。

ケルン大学とアディダスが共同で実施した調査では、60名のランナーのうち73％が「HYPERBOOST EDGE」の弾むような反発性を支持し、77％が柔らかなクッション性を実感。さらに半数以上が快適であると評価し、より良く、より楽しいランニング体験につながったと回答した。同テクノロジーは、ランニングシューズにおける楽しさをもたらしてくれる。

走りが楽しくなる機能性と洗練されたデザインは日々のランニングから日常のコーディネートまでをカバーし、これから走り出すランナーの最初の1足として、速さを追求するランナーのジョグシューズとしてもマルチに活躍する1足になっている。





新フォーム素材「HYPERBOOST PRO FORAM」を搭載した。新開発のフォームが、足裏に独特の弾むようなエネルギー感をもたらす。実績ある素材の知見を基に設計され、日々のジョグから長距離まで、あらゆるランニングに適した新設計フォームを搭載している。

ソフトで軽やかな「PRIMEWEAVE」アッパーを搭載した。ソフトで軽やかなウーブンアッパーが、快適性とフィット感を提供。統合されたヒールポッドが、かかと周りのクッション性と安定性を目指し、上質で柔らかな素材とクッション性のあるヒールが一体となって、多様なランニングをサポートする。

グリップ力に優れた「LIGHTTRAXION」アウトソールを採用した。新たにデザインされたアウトソールは、アディダスのレーシングシューズのを得ている。軽快なフルレングスの「LIGHTTRAXION」素材が、かかとからつま先まで高いトラクションとグリップを発揮する。薄く、軽さを目指したベースの上に構築されており、さまざまな路面状況でも耐久性のあるグリップをもたらす。

［小売価格］2万4200円（税込）

［発売日］3月17日（火）

アディダス＝https://adidas-group.jp