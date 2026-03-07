◇Bリーグ2025―26シーズン B1第24節GAME1 大阪エヴェッサ82―90千葉ジェッツ（2026年3月7日 おおきにアリーナ舞洲）

大阪エヴェッサは、最終Q前半まで東地区3位の千葉ジェッツと互角の戦いを展開したが、最後は千葉の底力に押し切られ6連敗となった。通算成績は15勝25敗。

1Qは、木下誠（28）が3本のスリーポイントを決めるなどの活躍で25―25に。2Qはマット・ボンズ（30）の個人技や植松義也（27）のハッスルプレーで42―45で前半を終えた。

3Q序盤は合田怜（32）、ライアン・ルーサー（30）、高橋快成（22）のスリーポイントでリードを奪い66―64で4Qを迎えた。

4Qは、千葉の渡辺雄太（31）に効果的なスリーポイントやシュートブロックを決められ、攻撃のリズムを断ち切られた。

藤田弘輝ヘッドコーチ（39）は「自分たちのバスケットが出来ていた場面もあったが、最後は（勝利で）フィニッシュできなくて悔しい敗戦となってしまった。良かった部分は良かったが、それを40分通してできなかった」と、反省点を挙げた。

日本人選手最多の14得点をマークした木下は「4Q残り5分までは自分たちのバスケットが出来ていたが、エンディングの部分で相手のタフさと自分たちの消極性が出てしまったのが敗因だと思う。休養期間中は自分たちのやるべきことを見つめ直してやってきた。（負けはしたものの）成果として全員が同じ方向を向いて戦えたのはよかった」と、敗戦の中にも収穫を感じ取っていた。