［東日本大震災１５年］

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災から、まもなく１５年になる。

行方がわからなくなっている人は、現在も２５００人以上に上る。近年は新たに見つかる人も少なくなっているが、昨年、２年半以上かけて鑑定を進めていた遺骨が岩手県の６歳の女児のものであると判明した。一方、遺体も見つからず、心の整理がつけられない家族もいる。警察は捜索を続けるとともに、家族らを対象とした相談会などを開き、広く情報を集めている。

自宅から１００キロ、海岸に遺骨

止まっていた家族の時間が動き出したのは、１本の電話からだった。昨年９月３０日、岩手県山田町の会社員、山根朋紀さん（５２）の携帯電話が鳴った。宮城県警の捜査員だった。同県南三陸町と気仙沼市の海岸清掃で２０２３年２月に見つかった遺骨が、震災の津波で行方不明となった長女・捺星（なつせ）ちゃん（当時６歳）と判明したとの連絡だった。

１１年３月１１日、捺星ちゃんは祖母と自宅で津波に襲われた。逃げようとしたが、玄関先に迫る津波を見て家の中に引き返し流された。祖母は漂流物につかまり奇跡的に助かった。

自宅は全壊し、その後の火災で全焼した。翌日、自宅跡を見た母・千弓さん（４９）は「助からなかっただろうな」と覚悟した。

夫婦は遺体安置所に通い、子どもの遺体を見て回った。だが手がかりはなく、半年後、死亡届を出すことを決めた。

ペンを握った朋紀さんは、文字が涙でにじみ、何度も手が止まった。それでも書き上げ、書類を提出した。翌朝、新聞を開くと訃報（ふほう）欄に娘の名前があった。「本当に亡くなったんだな」。書類上の区切りのはずが、現実として目の前に突きつけられた気がした。

家族にはその後も、割り切れない思いが残った。

捺星ちゃんは人と話をするのが苦手だった。小学５年だった兄・大弥さん（２６）は、そんな妹を自分が守って生きていくと子ども心に思っていた。遺体が見つかっていないため、「どこかで生きているのでは」という期待を捨てきれずにいた。

朋紀さんはなぜか、捺星ちゃんが誘拐される夢を何度も見た。夢は決まって再会の場面で終わり、目覚めると、頬がぬれていた。

昨年１月に開かれた町の成人式。千弓さんは朋紀さんと会場の公民館まで車で行き、晴れ着姿の同級生たちを車の窓越しに見た。「捺星にも着せてあげたかった」。２人で泣きながら帰宅した。

朋紀さんに警察から電話があったのは、気持ちの整理をつけられない日々を送っている中だった。

遺骨の受け渡しの日、宮城県警南三陸署で布に包まれた骨つぼを受け取ると、千弓さんは抱き寄せ、そっと頬を近づけた。「帰ってきてくれてありがとう」。朋紀さんは隣で、目を潤ませながら天井を見上げていた。大弥さんはその後の記者会見で、何度もハンカチで目元を拭った。

自宅では、朋紀さんの友人が「おかえり捺星」の文字をあしらったケーキを用意して待っていた。家族４人で囲み、「本当に捺星が帰ってきた」と実感した。

捺星ちゃんが見つかった後、警察には行方不明者家族からの相談も増えているという。千弓さんは「１４年以上たって見つかるなんて想像していなかった。可能性を信じて希望を持ってほしい」と語る。

震災１５年となる今年の「３・１１」は、捺星ちゃんが見つかった宮城県の海岸を４人で訪れるつもりだ。

わずかな手がかり、鑑定技術組み合わせ特定

山根捺星ちゃんの身元特定は、宮城県警の「身元不明・行方不明者捜査班」が進めた。これまでに９５３７人の遺体を家族らの元に返してきた。２０２３年２月、岩手県山田町の自宅から約１００キロ離れた宮城県の海岸で見つかった遺骨は、数本の歯が付いた下あごの一部のみ。わずかな手がかりから、複数の鑑定方法を組み合わせて特定につなげた。

捜査班はまず、東北大大学院歯学研究科の鈴木敏彦准教授に「歯牙鑑定」を依頼。歯や骨の発育状態から推定年齢は７歳前後との結果が出た。行方不明者２５２０人のうち、宮城・岩手両県で該当する年齢の２５人に候補を絞った。

そこから先は困難を極めた。虫歯がなく歯並びも整っていたため、治療痕を手がかりにできない。時間がたっていたことで、ＤＮＡ型鑑定で必要な細胞核のＤＮＡも検出できなかった。

そこで実施したのは、細胞の中にある小器官「ミトコンドリア」のＤＮＡ型鑑定だ。ミトコンドリアの遺伝情報は母親からのみ子どもに遺伝する。鑑定では、母親との血縁関係に「矛盾なし」との結果が出た。

だが、性別はわからなかった。鈴木准教授は、たんぱく質を分析する「プロテオーム解析」を提案した。歯のエナメル質に含まれるたんぱく質は、ＤＮＡよりも長期間残りやすく、男女で性質が異なる。数千年前の遺跡で出土した骨の性別判定に用いられたこともある。捺星ちゃんの遺骨は解析で「女性の可能性が極めて高い」と判定され、他の鑑定結果と合わせて身元が特定された。

遺骨の発見から２年半あまり。鈴木准教授は「１本の歯からでも、読み取れる情報はすべて拾い、手がかりを追い求めていく」と話す。捜査班の京野祐也班長は「前任からの地道な活動が実を結び、ようやく返すことができた」と振り返り、「残る遺体も、帰るべきところに帰してあげたい」と述べた。

続く捜索「一日でも早く」

岩手、宮城、福島の３県警は震災以降、沿岸部を中心に行方不明者の捜索活動を継続してきた。重機や熊手で海岸の砂や小石をかき分けて漂流物を探し、近年はドローンも飛ばして海上や崖などを捜索している。

福島県では２０１５年に身元不明の遺体がゼロとなったが、岩手、宮城両県ではまだ計５３体あり、県警は身元特定に向けた相談会を継続的に開催している。

身元不明遺体が６体ある宮城県では、県警が１３年以降計１１回、相談会や情報交換会を実施。２人の身元特定につながった。

岩手県の身元不明遺体は４７体で、県警は１４年から相談会を７５回開催。似顔絵や着衣の情報を示し、ＤＮＡ型鑑定の資料提供も呼びかけている。

１月に釜石署で実施した相談会には４人が来場。同県山田町の山根捺星ちゃんの遺骨が見つかったと知り初めて訪れた高齢女性は、会社の従業員が見つかっていないが、「チャンスはあると信じている」と話す。

震災後の火災で損傷し、ＤＮＡ型鑑定での特定が難しい遺体も多い。だが、県警捜査１課の大久保顕次・第２検視官は「一日でも早く家族のもとに帰すのが最大の目標」と力を込める。

◇

盛岡支局・福守鴻人、坂本俊太郎、山森慶太、編成部 十河靖晃、デザイン部 沢田彩月が担当しました。