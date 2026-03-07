【hololive 7th fes. Ridin' on Dreams】 会場：幕張メッセ STAGE1 (DAY1) ：3月6日18時30分 開演 STAGE2 (DAY2) ：3月7日13時 開演 STAGE3 (DAY2) ：3月7日18時30分 開演 STAGE4 (DAY3) ：3月8日13時 開演 価格： 6,800円（各公演） 25,000円（4公演通し券）

カバーは、リアルライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」のSTAGE2を3月7日に幕張メッセにて開催した。配信チケットはSPWN及びStreaming+にて販売され、価格は各STAGE6,800円、4公演の通し券が25,000円。

本ライブは例年オフラインイベント「hololive SUPER EXPO」と併催されるもので、ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアより全タレントが参加。2026年は3日間に渡り全4STAGEが開催される。

STAGE2ではときのそらさん、さくらみこさん、大空スバルさん、大神ミオさん、桃鈴ねねさん、獅白ぼたんさん、ラプラス・ダークネスさん、アイラニ・イオフィフティーンさん、クレイジー・オリーさん、小鳥遊キアラさん、エリザベス・ローズ・ブラッドフレイムさん、ジジ・ムリンさん、セシリア・イマーグリーンさん、ラオーラ・パンテーラさんの14名、ゲストとして白上フブキさん、白銀ノエルさん、森カリオペさんの3名、計17名が出演。ときのそらさんの「Diva」、大空スバルさんの「ラブミ！」、大神ミオさんの「狼煙」やさくらみこさんの「咲き誇れアイドル」など古参JPメンバーによる演目や、圧倒的な歌唱力で可愛らしい「DISCOTHEQUE」を歌い上げるリズさんを筆頭に、キレキレのダンスでステージを盛り上げるEN、ID勢の活躍なども目立った。

本稿では配信のスクリーンショットとともにSTAGE2のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは4月8日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は4月8日23時59分までとなっている。

「Color Rise Harmony（STAGE2全員） 」

「Our Bright Parade（STAGE2全員）」

「ラブミ！（大空スバル）」

「EGO（小鳥遊キアラ）」

「ヤミタイガール（ラプラス・ダークネス）」

「ABOVE BELOW（エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム、ジジ・ムリン、セシリア・イマーグリーン、ラオーラ・パンテーラ）」

「狼煙（大神ミオ）」

「DISCOTHEQUE（エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム）」

「笑顔のユニゾン♪（アイラニ・イオフィフティーン）」

「天樂（クレイジー・オリー/ゲスト：森カリオペ）」

「1（ジジ・ムリン ）」

「Kureiji for you（クレイジー・オリー）」

「アイドルライフエクストラパック（桃鈴ねね、獅白ぼたん） 」

「最上級にかわいいの！（ときのそら、アイラニ・イオフィフティーン/ゲスト：白銀ノエル）」

「nowhere（セシリア・イマーグリーン） 」

「Gacha×Gacha ADVENTURE! （ラオーラ・パンテーラ）」

「カラカラ！（桃鈴ねね）」

「boundary（獅白ぼたん）」

「Glow in the Dark（ラプラス・ダークネス、小鳥遊キアラ）」

「咲き誇れアイドル（さくらみこ）」

「Diva（ときのそら）」

「ドッタバッタ珍道中！（さくらみこ、大空スバル、大神ミオ/ゲスト：白上フブキ）」

「Ridin' on Dreams（STAGE2全員）」

