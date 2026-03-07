「Diva」「ラブミ！」「狼煙」「咲き誇れアイドル」！古参JPメンが魅せた「hololive 7th fes. Ridin′ on Dreams」STAGE2速報フォトレポート
【拡大画像へ】
カバーは、リアルライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」のSTAGE2を3月7日に幕張メッセにて開催した。配信チケットはSPWN及びStreaming+にて販売され、価格は各STAGE6,800円、4公演の通し券が25,000円。
本ライブは例年オフラインイベント「hololive SUPER EXPO」と併催されるもので、ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアより全タレントが参加。2026年は3日間に渡り全4STAGEが開催される。
STAGE2ではときのそらさん、さくらみこさん、大空スバルさん、大神ミオさん、桃鈴ねねさん、獅白ぼたんさん、ラプラス・ダークネスさん、アイラニ・イオフィフティーンさん、クレイジー・オリーさん、小鳥遊キアラさん、エリザベス・ローズ・ブラッドフレイムさん、ジジ・ムリンさん、セシリア・イマーグリーンさん、ラオーラ・パンテーラさんの14名、ゲストとして白上フブキさん、白銀ノエルさん、森カリオペさんの3名、計17名が出演。ときのそらさんの「Diva」、大空スバルさんの「ラブミ！」、大神ミオさんの「狼煙」やさくらみこさんの「咲き誇れアイドル」など古参JPメンバーによる演目や、圧倒的な歌唱力で可愛らしい「DISCOTHEQUE」を歌い上げるリズさんを筆頭に、キレキレのダンスでステージを盛り上げるEN、ID勢の活躍なども目立った。
本稿では配信のスクリーンショットとともにSTAGE2のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは4月8日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は4月8日23時59分までとなっている。
□SPWN
□Streaming+
「Color Rise Harmony（STAGE2全員） 」
「Our Bright Parade（STAGE2全員）」
「ラブミ！（大空スバル）」
「EGO（小鳥遊キアラ）」
「ヤミタイガール（ラプラス・ダークネス）」
「ABOVE BELOW（エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム、ジジ・ムリン、セシリア・イマーグリーン、ラオーラ・パンテーラ）」
「狼煙（大神ミオ）」
「DISCOTHEQUE（エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム）」
「笑顔のユニゾン♪（アイラニ・イオフィフティーン）」
「天樂（クレイジー・オリー/ゲスト：森カリオペ）」
「1（ジジ・ムリン ）」
「Kureiji for you（クレイジー・オリー）」
「アイドルライフエクストラパック（桃鈴ねね、獅白ぼたん） 」
「最上級にかわいいの！（ときのそら、アイラニ・イオフィフティーン/ゲスト：白銀ノエル）」
「nowhere（セシリア・イマーグリーン） 」
「Gacha×Gacha ADVENTURE! （ラオーラ・パンテーラ）」
「カラカラ！（桃鈴ねね）」
「boundary（獅白ぼたん）」
「Glow in the Dark（ラプラス・ダークネス、小鳥遊キアラ）」
「咲き誇れアイドル（さくらみこ）」
「Diva（ときのそら）」
「ドッタバッタ珍道中！（さくらみこ、大空スバル、大神ミオ/ゲスト：白上フブキ）」
「Ridin' on Dreams（STAGE2全員）」
(C) COVER