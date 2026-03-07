1児の母・森絵梨佳、ポーチ・エプロン…ハンドメイド作品一挙公開「すごい器用」「センス抜群」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/07】モデルの森絵梨佳が3月6日、自身のInstagramを更新。ハンドメイドの作品を披露した。
【写真】37歳モデル、オーナメントボール・ポーチ…「クオリティすごい」ハンドメイド作品公開
森森絵は「＃ハンドメイド ＃リメイク」とつづり、自身が作成したハンドメイド作品を投稿。クリスマスのオーナメントの靴下やオーナメントボール、ポーチ、エプロンなどのショットを披露した。また、制作途中の生地をミシンに乗せているショットも公開している。
この投稿には「すごい器用」「どれも可愛くてセンス抜群！」「こんなに器用な一面もあるなんてギャップがすごい」「クオリティすごい」「多才すぎます」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
