ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の澤本夏輝が７日、都内で初フォトエッセー「きらきらじゃない、僕の輝き方」刊行記念プレス取材に出席。グループ一番“きらきら”している人などを明かした。

エッセーのタイトルにちなみ、グループ内で一番“きらきら”している人を問われると、「木村慧人ですかね」と告白。その理由について「出会って１４年くらい経つんですけど、その頃からずっとキラキラしました。僕と正反対。いつでも自撮りするし、鏡あればすぐキメ顔するし…」とほほ笑みながら説明した。それでも「今思えば、それがあるから今の慧人のキラキラ具合があるなと思うので、そこは見習いたいなとリスペクトもある」と仲間への尊敬も忘れなかった。

今回の書籍は、幻冬舎とＬＤＨ ＪＡＰＡＮがタッグを組み、９か月連続でＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳのメンバーの書籍を刊行するスペシャル企画「ＧＬ−９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ ＢＯＯＫＳ〜」の第１弾。今回のために撮り下ろされた写真や今まで語ることのなかった心境が綴（つづ）られた“究極の自己紹介本”に仕上がった。

澤本は「（本が）意外と重かった。実際の重さだけじゃなくて、込められた思いも重さで感じているんだと思う。幸せも感じながら同時にプレッシャーも感じる」と自身初の書籍への思いを語った。