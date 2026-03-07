俳優の中村倫也（39）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。「こんなに裏表がない人間は出会ったことない」とその人間性を絶賛する先輩俳優を明かした。

MCの笑福亭鶴瓶が中村について「ほんまになんでもする。めちゃめちゃ器用よ」と話すと、もう1人のMC、藤ヶ谷太輔も「歌とかダンスとかもできるじゃないですか？」と感心。中村は「いやいや、そんなできるなんてことじゃないです」と謙そん。

そんな中、鶴瓶は「例えばゲームなんかしてても、教えてやろうかって教えてやった人が簡単に負けたら腹立つ言ったよ」と指摘。中村は「分かりました。僕は、その人を悔しがらせるために頑張るんです」とニヤリ。

その相手は俳優の生田斗真。鶴瓶と藤ヶ谷が生田を取材したという。生田と中村は出会いは20年以上前。「こんなに本当に、こんなに裏表がない人間、出会ったことがないですね」と絶賛。

藤ヶ谷によると、生田は中村のことを「猫っぽい人だ」と言っていたといい、「誰にでも腹を見せるタイプじゃないけど、“この人甘えられる”ってなったら、凄い甘えるし、めっちゃボケてくる」という。中村は「本当にエンドレスにふざけてますからね。斗真くん本当に、お兄ちゃんみたいな存在で。で、斗真くんもほら、弟いるじゃないですか。この2人兄弟の波長もぴったり合ってて。ずっと甘えてますね」と話した。

生田は中村についてゴルフも我流でやっているにもかかわらず、すぐ上達してしまうとも話していたといい、中村は「今ちゃんと習ってみようかなっていう欲もあるんですけど、でもそれこそ最初は、誰にも習わずに1年で100を切って、斗真くんを悔しがらせるっていうのが目標だったんです。それは達成しました」とニヤリ。「その次の目標は、誰にも習わずに斗真くんのベストを越すっていうので。一瞬それも達成したんです。したらすぐ抜かれたんですけど」と笑った。

「僕多分、何やるにもモチベーションが驚かせたいなんですよ。仕事とかも」と中村。「斗真くんの1番好きな言葉は“なんだよ、つまんねぇな”って。僕が上手くなった時に、“面白くないな”ってすねさせるのが好きなんですよ。彼を驚かせたい、悔しがらせたい」と笑顔を浮かべた。