◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

7回13得点でチャイニーズ・タイペイにコールド勝ちした日本代表。試合後、会見に臨んだ井端弘和監督が、3打数3安打4打点の活躍を見せた源田壮亮選手を賞賛しました。

大谷翔平選手や鈴木誠也選手など過去最多の8人となるメジャーリーガーが参加する今大会の侍ジャパン。そのチームの中で、NPBの西武に所属する源田選手が、3打数3安打4打点と目覚ましい活躍でチームの大勝に貢献しました。

井端監督は、その大活躍の源田選手に対し、「もう守備は皆さんご存じの通り。素晴らしい守備であるのは間違いないです」と改めてその守備力の高さを賞賛します。現役時代、中日で守備の名手として知られた井端監督も認める安定した守備をこの試合でもみせた源田選手。一方、大当たりだった打撃での貢献についても言及。「下位でね、いいところでつないでくれましたし、チャンスではタイムリーも打って、最高の結果かなと。やっぱり上位がいいので、下位からというところは、非常にね、出てもらえると、得点源かなと思っています」と述べ、源田選手が侍ジャパンの大勝のきっかけとなり、攻守においてチームに欠かせない存在であることを明かしました。