歌手の小柳ルミ子が6日に自身のアメブロを更新。先月開催したサイン会で着用した、40年近く前のものだという貴重なCHANELのスーツを着た姿を公開した。

この日、小柳は「ルミコーデです」と切り出し、「サイン会を開催した時に着てたパープルのスーツ」を着こなした全身ショットを公開した。ボディラインが際立つセットアップのスーツは、なんと「40年近く前のCHANEL」であることを告白。同じくパープルで合わせたパンプスやイヤリングなどの小物についても紹介し複数のオフショットを披露した。

続けて、「若い頃 こんなシンプルで大人っぽい CHANELのスーツが憧れでした」と当時を振り返り、「サラッと素敵に着こなせる大人の女性になりたい…そう憧れ続けて来ました」と長年の理想の女性像を明かした。

最後に、「このボディぴったりの細身のスーツがこの先も着れる様 私もストレッチ頑張り続けます」と意気込みをつづり、「ルミコーデ如何でしょうか？」と読者に呼びかけブログを締めくくった。